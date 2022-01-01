У Луцьку школярка відрізала коси, аби допомогти ЗСУ. ФОТО

У Луцьку школярка відрізала коси, аби допомогти ЗСУ. ФОТО
У Луцьку юна школярка Мілана Недошитко відрізала довжелезну косу та віддала гроші на ЗСУ.

Про це повідомляють у Волонтерському штабі АНГАР.

"Мілана обрізала свої коси, продала волосся, а отримані 2000 гривень принесла нам. Дякуємо за такий вчинок, це так щемко. Коси відростуть, а Україна переможе!" - йдеться у повідомленні.
У Луцьку школярка відрізала коси, аби допомогти ЗСУ. ФОТО
У Луцьку школярка відрізала коси, аби допомогти ЗСУ. ФОТО

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Теги: Ангар, волонтери, Луцьк, відрізала коси
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