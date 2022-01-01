У Луцьку школярка відрізала коси, аби допомогти ЗСУ. ФОТО





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"Мілана обрізала свої коси, продала волосся, а отримані 2000 гривень принесла нам. Дякуємо за такий вчинок, це так щемко. Коси відростуть, а Україна переможе!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку юна школярка Мілана Недошитко відрізала довжелезну косу та віддала гроші на ЗСУ.Про це повідомляють у Волонтерському штабі АНГАР."Мілана обрізала свої коси, продала волосся, а отримані 2000 гривень принесла нам. Дякуємо за такий вчинок, це так щемко. Коси відростуть, а Україна переможе!" - йдеться у повідомленні.

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