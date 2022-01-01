У Луцьку школярка відрізала коси, аби допомогти ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 16:04
У Луцьку юна школярка Мілана Недошитко відрізала довжелезну косу та віддала гроші на ЗСУ.
Про це повідомляють у Волонтерському штабі АНГАР.
"Мілана обрізала свої коси, продала волосся, а отримані 2000 гривень принесла нам. Дякуємо за такий вчинок, це так щемко. Коси відростуть, а Україна переможе!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють у Волонтерському штабі АНГАР.
"Мілана обрізала свої коси, продала волосся, а отримані 2000 гривень принесла нам. Дякуємо за такий вчинок, це так щемко. Коси відростуть, а Україна переможе!" - йдеться у повідомленні.
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