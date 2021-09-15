В Україні суд вперше дозволив конфіскацію майна громадянина РФ





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Така конфіскація передбачена Законом України «Про санкції» має винятковий характер та може застосовуватися лише під час дії воєнного стану до тих осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України.



Під час судового розгляду встановлено факт підтримки російським громадянином дій країни-агресора, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.



Суд встановив зв’язок між діяльністю відповідача як кінцевого бенефіціарного власника ряду юридичних осіб, які займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів для російської армії та фактом використання таких БПЛА під час російської збройної агресії проти України. Фінансування відповідачем збройної агресії проти України призводить до суттєвих негативних наслідків для держави і суспільства.



Судді ВАКС встановили причинний зв'язок між діями росіянина і порушенням прав та свобод українців, зокрема, суд врахував велику кількість жертв серед мирного населення, знищення об'єктів інфраструктури та загрози атомної катастрофи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту до підсанкційного громадянина РФ про конфіскацію його майна на користь України. Це перше подібне рішення в українській судовій практиці.Про це повідомляє ВАКС Така конфіскація передбачена Законом України «Про санкції» має винятковий характер та може застосовуватися лише під час дії воєнного стану до тих осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України.Під час судового розгляду встановлено факт підтримки російським громадянином дій країни-агресора, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.Суд встановив зв’язок між діяльністю відповідача як кінцевого бенефіціарного власника ряду юридичних осіб, які займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів для російської армії та фактом використання таких БПЛА під час російської збройної агресії проти України. Фінансування відповідачем збройної агресії проти України призводить до суттєвих негативних наслідків для держави і суспільства.Судді ВАКС встановили причинний зв'язок між діями росіянина і порушенням прав та свобод українців, зокрема, суд врахував велику кількість жертв серед мирного населення, знищення об'єктів інфраструктури та загрози атомної катастрофи.

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