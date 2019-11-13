Луцькі волонтери збирають кошти на тактичне спорядження
Сьогодні, 17:20
У луцькому волонтерському штабі "Ангар" триває збір на тактичне спорядження.
Про це йдеться на сторінці волонтерів у Фейсбук.
Збір активізувався днями, зазначають волонтери.
"Нагадуємо, шо маленьких донатів не існує! Донат на будь-яку суму - прекрасний!" - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці волонтерів у Фейсбук.
Збір активізувався днями, зазначають волонтери.
"Нагадуємо, шо маленьких донатів не існує! Донат на будь-яку суму - прекрасний!" - йдеться у повідомленні.
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