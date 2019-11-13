Луцькі волонтери збирають кошти на тактичне спорядження

Луцькі волонтери збирають кошти на тактичне спорядження
У луцькому волонтерському штабі "Ангар" триває збір на тактичне спорядження.

Про це йдеться на сторінці волонтерів у Фейсбук.

Збір активізувався днями, зазначають волонтери.

"Нагадуємо, шо маленьких донатів не існує! Донат на будь-яку суму - прекрасний!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: тактичне спорядження, Луцьк, збір коштів
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