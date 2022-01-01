ЗСУ вдарили по Каховському мосту





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"Спроба налагодження нової понтонної переправи в районі Дар’ївці також присічена нашим вогнем. Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта", - йдеться у повідомленні.



Загалом за ніч українські захисники знищили 33 росіян, 4 танки Т-72, 3 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Баштанському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України завадили окупантам будувати нову понтонну переправу поблизу Дар’ївки, а також завдали нових ударів по Каховському мосту на Херсонщині.Про це повідомляє оперативне командування "Південь" в Facebook."Спроба налагодження нової понтонної переправи в районі Дар’ївці також присічена нашим вогнем. Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта", - йдеться у повідомленні.Загалом за ніч українські захисники знищили 33 росіян, 4 танки Т-72, 3 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Баштанському районі.

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