ЗСУ вдарили по Каховському мосту
Сьогодні, 17:55
Збройні сили України завадили окупантам будувати нову понтонну переправу поблизу Дар’ївки, а також завдали нових ударів по Каховському мосту на Херсонщині.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" в Facebook.
"Спроба налагодження нової понтонної переправи в районі Дар’ївці також присічена нашим вогнем. Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта", - йдеться у повідомленні.
Загалом за ніч українські захисники знищили 33 росіян, 4 танки Т-72, 3 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Баштанському районі.
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Про це повідомляє оперативне командування "Південь" в Facebook.
"Спроба налагодження нової понтонної переправи в районі Дар’ївці також присічена нашим вогнем. Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта", - йдеться у повідомленні.
Загалом за ніч українські захисники знищили 33 росіян, 4 танки Т-72, 3 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Баштанському районі.
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