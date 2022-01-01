У якому стані перебуває пенсіонер, який потрапив у Луцьку під потяг





Про це розказав Андрій Смольянінов.



Чоловік нині при свідомості. Він знаходиться в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології Луцького територіального медичного об'єднання.



"У нього політравма, є травми грудної клітки, голови, кісток тазу. Досить серйозні травми", – каже Андрій Смольянінов.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 276 ККУ, йдеться про порушення правил експлуатації залізничного транспорту, – каже головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський.



"Потяг рухався залізничною колією сполученням Луцьк-Гнідава, а чоловік перетинав залізничну колію у невстановленому місці", – говорить Олег Плазовський.



Нині триває досудове розслідування у рамках якого правоохоронці з’ясують всі обставини даного інциденту. Зі слів Олега Плазовського, це не перший випадок від початку року, але точну кількість він не називає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловік потрапив під потяг 31 серпня . Його госпіталізували до Луцької міської лікарні. Нині 71-річний пацієнт перебуває у важкому стані.Про це розказав Суспільному лікарЧоловік нині при свідомості. Він знаходиться в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології Луцького територіального медичного об'єднання."У нього політравма, є травми грудної клітки, голови, кісток тазу. Досить серйозні травми", – каже Андрій Смольянінов.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 276 ККУ, йдеться про порушення правил експлуатації залізничного транспорту, – каже головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський."Потяг рухався залізничною колією сполученням Луцьк-Гнідава, а чоловік перетинав залізничну колію у невстановленому місці", – говорить Олег Плазовський.Нині триває досудове розслідування у рамках якого правоохоронці з’ясують всі обставини даного інциденту. Зі слів Олега Плазовського, це не перший випадок від початку року, але точну кількість він не називає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію