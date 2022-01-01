У якому стані перебуває пенсіонер, який потрапив у Луцьку під потяг

У якому стані перебуває пенсіонер, який потрапив у Луцьку під потяг
Чоловік потрапив під потяг 31 серпня. Його госпіталізували до Луцької міської лікарні. Нині 71-річний пацієнт перебуває у важкому стані.

Про це розказав Суспільному лікар Андрій Смольянінов.

Чоловік нині при свідомості. Він знаходиться в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології Луцького територіального медичного об'єднання.

"У нього політравма, є травми грудної клітки, голови, кісток тазу. Досить серйозні травми", – каже Андрій Смольянінов.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 276 ККУ, йдеться про порушення правил експлуатації залізничного транспорту, – каже головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський.

"Потяг рухався залізничною колією сполученням Луцьк-Гнідава, а чоловік перетинав залізничну колію у невстановленому місці", – говорить Олег Плазовський.

Нині триває досудове розслідування у рамках якого правоохоронці з’ясують всі обставини даного інциденту. Зі слів Олега Плазовського, це не перший випадок від початку року, але точну кількість він не називає.


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Теги: пенсіонер, Луцьк, потяг
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