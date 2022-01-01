Повідомили напрямки, на які РФ перекидає додаткові війська і планує посилити наступ

Повідомили напрямки, на які РФ перекидає додаткові війська і планує посилити наступ
Для відновлення наступу росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та до Запорізької області.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, пише ТСН.

"На сході ворог здійснює перегрупування військ Центрального військового округу з Лугансько-Донецького до Курахівського напрямку з метою нарощування своїх військ. Після відновлення боєздатності ворогом додатково введено по одній батальйонно-тактичній групі на Слов'янський та Миколаївський напрямки" , - заявив Громов.

Крім того, Росія з Білгородської області перекинула дві тактичні групи до Оріхова (Запорізька область). Такі дії російського керівництва, ймовірно, можуть свідчити про відновлення наступу на Донбасі.

Громов підтвердив, що Росія формує раніше анонсований третій армійський корпус. Утім, чи пройшли підготовку мобілізовані, наразі точно невідомо. За словами Громова, саме це формування російських військ перекинуть до Донецької області.

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Теги: Генштаб, напрямки, Росія, перекинула війська
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