Розповіли про популярні схеми шахрайства в TikTok





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Крім цього, формат роботи платформи, що передбачає перегляд величезної кількості випадкових коротких відео, а також наявність 1,2 мільярда щоденних користувачів платформи в усьому світі не могли не привабити шахраїв, які постійно шукають нові способи незаконного заробітку. Саме тому фахівці ESET підготували список найбільш поширених схем шахрайства у TikTok.



1. Пропозиції швидкого збагачення



Шахраї часто залучають користувачів обіцянками швидкого збагачення в обмін на мінімальні зусилля і вкладення. Зокрема, в соціальних мережах досить часто з'являються відео з рекламою на перший погляд вигідних інвестиційних проектів, проте більшість з них насправді є звичайними фінансовими пірамідами.



Тому слід уважно ставитися і ретельно перевіряти будь-які організації, які обіцяють за короткий період отримати високі відсотки від маленьких вкладень, навіть якщо такі варіанти заробітку рекламують відомі інфлюенсери.



2. Фішингові повідомлення



Електронні листи або приватні текстові повідомлення з фішинговими посиланнями, як правило, відправляються випадковим чином і містять привабливі на перший погляд пропозиції, які заманюють користувача перейти за посиланням. Зокрема, часто в таких повідомленнях пропонують отримати значок верифікації або збільшити кількість дописників.



Після того, як жертва відкриє посилання в такому повідомленні, вона буде перенаправлена на сайт, де необхідно буде ввести дані для входу в обліковий запис. Якщо в акаунті не увімкнена двофакторна аутентифікація (за замовчуванням вона вимкнена), хакери отримають можливість управління ним і навіть можуть заблокувати справжнього власника.



3. Акаунти ботів



На жаль, у всіх соціальних мережах повно ботів і підроблених акаунтів, які намагаються маскуватися під реальних людей і поширюють неправдиву інформацію. Маскуючись під справжніх користувачів, боти часто намагаються виманити конфіденційну інформацію або змусити перейти за посиланнями на небезпечні сайти, щоб встановити шкідливі програми на смартфони жертв.



4. Шахрайські програми



Ще одна схема шахрайства в TikTok передбачає рекламування у відео сайтів і магазинів додатків, на яких нібито можна безкоштовно завантажити платні версії програм. Однак перехід на такі веб-сайти призведе до викрадення інформації користувача, а також встановлення шкідливих або небажаних програм.



Тому необхідно завантажувати додатки тільки з магазинів додатків Google Play і App Store або офіційних сайтів розробників програмного забезпечення.



5. Підроблені акаунти знаменитостей



Деякі акаунти можуть намагатися видати себе за знаменитостей, як правило, просто дублюючи вміст реальних облікових записів. Метою такої діяльності є спроба отримати якомога більше дописників, щоб надалі використовувати акаунт для здійснення інших видів шахрайства в TikTok. Щоб не стати жертвою зловмисників, стежте тільки за верифікованими обліковими записами знаменитостей.



Як не стати жертвою поширених схем шахрайства у TikTok

Хоча TikTok залишається досить захищеним від зламу, під час входу в обліковий запис варто пам’ятати про базові заходи безпеки, щоб не стати жертвою плечового серфінгу. Також варто використовувати двофакторну автентифікацію. При цьому за замовчуванням рекомендовано обрати принамні два способи перевірки, адже це допоможе захистити акаунт, наприклад, у випадку отримання доступу зловмисників до SMS-повідомлень.



Варто пам’ятати, що служба підтримки відомих платформ ніколи не зв’язуватиметься з користувачами з проханням надати дані облікового запису — пароль, одноразовий пароль або будь-яку іншу інформацію. Тому будь-які листи через електронну пошту або через повідомлення в додатку, в яких вказано про необхідність поділитися особистою інформацією, ймовірно, надіслані зловмисниками.



Крім цього, якщо ви коли-небудь побачите в соціальних мережах відео та інші публікації, які, на вашу думку, можуть становити небезпеку, скористайтеся кнопкою "Поскаржитися", щоб допомогти іншим користувачам не стати жертвами шахраїв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість користувачів соціальної мережі TikTok продовжує стрімко збільшуватися по всьому світу. Зокрема, в Україні аудиторія цієї платформи станом на 2022 рік, за різними оцінками, становить понад 10 млн користувачів.Про це пише УНІАН Крім цього, формат роботи платформи, що передбачає перегляд величезної кількості випадкових коротких відео, а також наявність 1,2 мільярда щоденних користувачів платформи в усьому світі не могли не привабити шахраїв, які постійно шукають нові способи незаконного заробітку. Саме тому фахівці ESET підготували список найбільш поширених схем шахрайства у TikTok.Шахраї часто залучають користувачів обіцянками швидкого збагачення в обмін на мінімальні зусилля і вкладення. Зокрема, в соціальних мережах досить часто з'являються відео з рекламою на перший погляд вигідних інвестиційних проектів, проте більшість з них насправді є звичайними фінансовими пірамідами.Тому слід уважно ставитися і ретельно перевіряти будь-які організації, які обіцяють за короткий період отримати високі відсотки від маленьких вкладень, навіть якщо такі варіанти заробітку рекламують відомі інфлюенсери.Електронні листи або приватні текстові повідомлення з фішинговими посиланнями, як правило, відправляються випадковим чином і містять привабливі на перший погляд пропозиції, які заманюють користувача перейти за посиланням. Зокрема, часто в таких повідомленнях пропонують отримати значок верифікації або збільшити кількість дописників.Після того, як жертва відкриє посилання в такому повідомленні, вона буде перенаправлена на сайт, де необхідно буде ввести дані для входу в обліковий запис. Якщо в акаунті не увімкнена двофакторна аутентифікація (за замовчуванням вона вимкнена), хакери отримають можливість управління ним і навіть можуть заблокувати справжнього власника.На жаль, у всіх соціальних мережах повно ботів і підроблених акаунтів, які намагаються маскуватися під реальних людей і поширюють неправдиву інформацію. Маскуючись під справжніх користувачів, боти часто намагаються виманити конфіденційну інформацію або змусити перейти за посиланнями на небезпечні сайти, щоб встановити шкідливі програми на смартфони жертв.4. Шахрайські програмиЩе одна схема шахрайства в TikTok передбачає рекламування у відео сайтів і магазинів додатків, на яких нібито можна безкоштовно завантажити платні версії програм. Однак перехід на такі веб-сайти призведе до викрадення інформації користувача, а також встановлення шкідливих або небажаних програм.Тому необхідно завантажувати додатки тільки з магазинів додатків Google Play і App Store або офіційних сайтів розробників програмного забезпечення.Деякі акаунти можуть намагатися видати себе за знаменитостей, як правило, просто дублюючи вміст реальних облікових записів. Метою такої діяльності є спроба отримати якомога більше дописників, щоб надалі використовувати акаунт для здійснення інших видів шахрайства в TikTok. Щоб не стати жертвою зловмисників, стежте тільки за верифікованими обліковими записами знаменитостей.Як не стати жертвою поширених схем шахрайства у TikTokХоча TikTok залишається досить захищеним від зламу, під час входу в обліковий запис варто пам’ятати про базові заходи безпеки, щоб не стати жертвою плечового серфінгу. Також варто використовувати двофакторну автентифікацію. При цьому за замовчуванням рекомендовано обрати принамні два способи перевірки, адже це допоможе захистити акаунт, наприклад, у випадку отримання доступу зловмисників до SMS-повідомлень.Варто пам’ятати, що служба підтримки відомих платформ ніколи не зв’язуватиметься з користувачами з проханням надати дані облікового запису — пароль, одноразовий пароль або будь-яку іншу інформацію. Тому будь-які листи через електронну пошту або через повідомлення в додатку, в яких вказано про необхідність поділитися особистою інформацією, ймовірно, надіслані зловмисниками.Крім цього, якщо ви коли-небудь побачите в соціальних мережах відео та інші публікації, які, на вашу думку, можуть становити небезпеку, скористайтеся кнопкою "Поскаржитися", щоб допомогти іншим користувачам не стати жертвами шахраїв.

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