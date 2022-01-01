Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро ще в одній країні ЄС

Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро ще в одній країні ЄС
Українці, які через війну вимушено залишили країну та перебувають у Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Це можна буде зробити з 5 вересня за фіксованим обмінним курсом.

Про це повідомляє НБУ.

Відповідно до угоди, яку уклали Національний банк України та Банк Латвії, громадяни України, які зареєстровані в Латвії як українські біженці, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Обмін можна здійснити у визначених відділеннях AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka" в шести містах Латвії.

Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться). Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційних вебсайтах Банку Латвії, AS Industra Bank та AS Rietumu banka.

"Відповідні обмінні операції не передбачають жодної плати або комісій з боку латвійських банків", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Латвія, НБУ, обмін гривні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих Героїв
Сьогодні, 21:19
Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро ще в одній країні ЄС
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 2 вересня
Сьогодні, 20:00
Розповіли про популярні схеми шахрайства в TikTok
Сьогодні, 19:30
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 1 вересня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Скільки Україна повинна виплатити боргів Скільки Україна повинна виплатити боргів
31 серпень, 16:10
Латвія передала Україні 4 гвинтокрили Латвія передала Україні 4 гвинтокрили
16 серпень, 01:15
У НБУ пояснили подорожчання продуктів У НБУ пояснили подорожчання продуктів
15 серпень, 18:37
Курс валют у Луцьку 25 липня Курс валют у Луцьку 25 липня
25 липень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих Героїв
Сьогодні, 21:19
 0
Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро ще в одній країні ЄС
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 2 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Розповіли про популярні схеми шахрайства в TikTok
Сьогодні, 19:30
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 1 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8