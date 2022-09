Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро ще в одній країні ЄС

Українці, які через війну вимушено залишили країну та перебувають у Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Це можна буде зробити з 5 вересня за фіксованим обмінним курсом.Про це повідомляє НБУ Відповідно до угоди, яку уклали Національний банк України та Банк Латвії, громадяни України, які зареєстровані в Латвії як українські біженці, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Обмін можна здійснити у визначених відділеннях AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka" в шести містах Латвії.Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться). Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційних вебсайтах Банку Латвії, AS Industra Bank та AS Rietumu banka."Відповідні обмінні операції не передбачають жодної плати або комісій з боку латвійських банків", - йдеться в повідомленні.