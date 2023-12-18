Латвія на законодавчому рівні заборонила збірним грати з росіянами та білорусами





Про це пише



Згідно з поправками до закону, прийнятими сеймом в остаточному читанні 1 лютого, в Латвії буде заборонено організовувати національні змагання з командних видів спорту, в яких російські або білоруські спортсмени беруть участь під своїм прапором або в нейтральному статусі. Це стосуватиметься змагань для дорослих, молоді та юніорів.



Основна мета поправок до закону – підтвердити солідарність Латвії з Україною і заблокувати будь-які спроби росії легітимізувати свої воєнні злочини через спортивний сектор.



Голова підкомісії з питань спорту Комісії з питань освіти, культури і науки Давіс Мартіньш Даугав'єтіс пояснив:



"Це означає, що якщо буде жеребкування, що збірна Латвії повинна грати проти росії або Білорусі, міжнародні спортивні організації повинні будуть поважати латвійське законодавство".



Водночас, як наголошує видання, підтримана версія закону не регулює участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх. Рішення про участь приймає Олімпійський комітет Латвії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортивним збірним командам Латвії на законодавчому рівні заборонили змагатися з російськими та білоруськими спортсменами, навіть якщо ті виступатимуть у нейтральному статусі.Про це пише Українська правда з посиланням на Delfi.Згідно з поправками до закону, прийнятими сеймом в остаточному читанні 1 лютого, в Латвії буде заборонено організовувати національні змагання з командних видів спорту, в яких російські або білоруські спортсмени беруть участь під своїм прапором або в нейтральному статусі. Це стосуватиметься змагань для дорослих, молоді та юніорів.Основна мета поправок до закону – підтвердити солідарність Латвії з Україною і заблокувати будь-які спроби росії легітимізувати свої воєнні злочини через спортивний сектор.Голова підкомісії з питань спорту Комісії з питань освіти, культури і наукипояснив:"Це означає, що якщо буде жеребкування, що збірна Латвії повинна грати проти росії або Білорусі, міжнародні спортивні організації повинні будуть поважати латвійське законодавство".Водночас, як наголошує видання, підтримана версія закону не регулює участь латвійських спортсменів в Олімпійських іграх. Рішення про участь приймає Олімпійський комітет Латвії.

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