Російському актору, який закликав до захоплення всієї України, повідомили про підозру

Російському актору, який закликав до захоплення всієї України, повідомили про підозру
За матеріалами СБУ підозру отримав російський актор з «Бандитського Петербурга», який закликав до війни проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора Дмитра Пєвцова, який публічно підтримує збройну агресію рф проти України.

Фігурант є депутатом держдуми росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів рф, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Крім того в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав про те, як особисто голосував за визнання «незалежності» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

При цьому фігурант виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій рф у тимчасово захоплених регіонах України.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

​ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Оскільки зловмисник перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Теги: Росія, Україна, війна
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