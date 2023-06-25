На Волині зник безвісти 23-річний хлопець. ФОТО

На Волині зник безвісти 23-річний хлопець. ФОТО
Поліція розшукує зниклого 23-річного жителя Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Цяпкало Олександра Степановича, 30 березня 2000 року народження, жителя села Битень, Ковельського району. Хлопець 24 січня пішов з дому і не повернувся. За інформацією може бути в Луцьку.

Прикмети: зріст 163 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, борода чорного кольору.

Був одягнений: у куртку чорного кольору, чорний спортивний костюм, взутий у кросівки чорного кольору.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити за телефонами: (03352) 5-32-84, 0685147424", - наголошують у поліції.
На Волині зник безвісти 23-річний хлопець. ФОТО
На Волині зник безвісти 23-річний хлопець. ФОТО
На Волині зник безвісти 23-річний хлопець. ФОТО

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Теги: поліція, Волинь, хлопець, зник безвісти
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