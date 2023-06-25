На Волині зник безвісти 23-річний хлопець. ФОТО
Сьогодні, 16:22
Поліція розшукує зниклого 23-річного жителя Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Цяпкало Олександра Степановича, 30 березня 2000 року народження, жителя села Битень, Ковельського району. Хлопець 24 січня пішов з дому і не повернувся. За інформацією може бути в Луцьку.
Прикмети: зріст 163 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, борода чорного кольору.
Був одягнений: у куртку чорного кольору, чорний спортивний костюм, взутий у кросівки чорного кольору.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити за телефонами: (03352) 5-32-84, 0685147424", - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Цяпкало Олександра Степановича, 30 березня 2000 року народження, жителя села Битень, Ковельського району. Хлопець 24 січня пішов з дому і не повернувся. За інформацією може бути в Луцьку.
Прикмети: зріст 163 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне, борода чорного кольору.
Був одягнений: у куртку чорного кольору, чорний спортивний костюм, взутий у кросівки чорного кольору.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, повідомити за телефонами: (03352) 5-32-84, 0685147424", - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова
Сьогодні, 16:49
На Волині зник безвісти 23-річний хлопець. ФОТО
Сьогодні, 16:22
Завтра в Луцьку прощатимуться із Героєм Юрієм Царуком
Сьогодні, 16:04
Російському актору, який закликав до захоплення всієї України, повідомили про підозру
Сьогодні, 16:00