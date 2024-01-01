Завтра в Луцьку прощатимуться із Героєм Юрієм Царуком

Юрія Царука.



Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.



У п’ятницю, 2 лютого, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Царука Юрія Володимировича (21.08.1987 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 27 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Ямполівка Донецької області.



Поховають Юрія Царука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Луцької громади завтра, 2 лютого, проведуть в останню путь полеглого бійцяПро це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.У п’ятницю, 2 лютого, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Царука Юрія Володимировича (21.08.1987 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Ямполівка Донецької області.Поховають Юрія Царука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міської ради.

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