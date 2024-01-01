«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова

«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова
У Ковелі попрощалися із 26-річним Героєм Олександром Тужиловим.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

"Сашко Тужилов. Людина-світло, людина-позитив… Простота, безпосередність і неймовірно позитивна енергетика, кажуть усі, хто знав Сашу, притягували до нього магнітом. Росія вбила Сашу у 26. Росія вбиває щодня лише за те, що ти українець. Варвари, які прийшли знищувати, вбивають тих, хто став виконувати священний обов’язок, – захищати своє і своїх. Одна війна, але одні у ній – на боці зла і темряви, а інші – на боці правди і світла.

24 січня на Бахмутському напрямку фронту Саша намагався збити ворожий дрон, і у цей час інший російський безпілотник скинув вибухівку. Олександр Тужилов загинув того дня, обороняючи всіх нас.
Сьогодні під час прощання про нього сказали дуже багато теплих, щемливих слів.
«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова

Я вкотре закликаю ковельчан приходити прощатися з Героями, щоб чути і знати, яких людей ми втрачаємо.

Дякую мамі Олександра Ользі за виховання такого сина! Ще раз висловлюю співчуття їй, молодшій сестрі воїна Тетяні, усім рідним, друзям і побратимам.
«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова

Сподіваюся, світ, у який ми сьогодні провели Сашу, буде наповнений світлом, яким був він сам… " - наголосив Ігор Чайка.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова
«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова
«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова
«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова
«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова
«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова
«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова
«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова
«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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