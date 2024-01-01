«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова
Сьогодні, 16:49
У Ковелі попрощалися із 26-річним Героєм Олександром Тужиловим.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
"Сашко Тужилов. Людина-світло, людина-позитив… Простота, безпосередність і неймовірно позитивна енергетика, кажуть усі, хто знав Сашу, притягували до нього магнітом. Росія вбила Сашу у 26. Росія вбиває щодня лише за те, що ти українець. Варвари, які прийшли знищувати, вбивають тих, хто став виконувати священний обов’язок, – захищати своє і своїх. Одна війна, але одні у ній – на боці зла і темряви, а інші – на боці правди і світла.
24 січня на Бахмутському напрямку фронту Саша намагався збити ворожий дрон, і у цей час інший російський безпілотник скинув вибухівку. Олександр Тужилов загинув того дня, обороняючи всіх нас.
Сьогодні під час прощання про нього сказали дуже багато теплих, щемливих слів.
Я вкотре закликаю ковельчан приходити прощатися з Героями, щоб чути і знати, яких людей ми втрачаємо.
Дякую мамі Олександра Ользі за виховання такого сина! Ще раз висловлюю співчуття їй, молодшій сестрі воїна Тетяні, усім рідним, друзям і побратимам.
Сподіваюся, світ, у який ми сьогодні провели Сашу, буде наповнений світлом, яким був він сам… " - наголосив Ігор Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
"Сашко Тужилов. Людина-світло, людина-позитив… Простота, безпосередність і неймовірно позитивна енергетика, кажуть усі, хто знав Сашу, притягували до нього магнітом. Росія вбила Сашу у 26. Росія вбиває щодня лише за те, що ти українець. Варвари, які прийшли знищувати, вбивають тих, хто став виконувати священний обов’язок, – захищати своє і своїх. Одна війна, але одні у ній – на боці зла і темряви, а інші – на боці правди і світла.
24 січня на Бахмутському напрямку фронту Саша намагався збити ворожий дрон, і у цей час інший російський безпілотник скинув вибухівку. Олександр Тужилов загинув того дня, обороняючи всіх нас.
Сьогодні під час прощання про нього сказали дуже багато теплих, щемливих слів.
Я вкотре закликаю ковельчан приходити прощатися з Героями, щоб чути і знати, яких людей ми втрачаємо.
Дякую мамі Олександра Ользі за виховання такого сина! Ще раз висловлюю співчуття їй, молодшій сестрі воїна Тетяні, усім рідним, друзям і побратимам.
Сподіваюся, світ, у який ми сьогодні провели Сашу, буде наповнений світлом, яким був він сам… " - наголосив Ігор Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова
Сьогодні, 16:49
На Волині зник безвісти 23-річний хлопець. ФОТО
Сьогодні, 16:22
Завтра в Луцьку прощатимуться із Героєм Юрієм Царуком
Сьогодні, 16:04
Російському актору, який закликав до захоплення всієї України, повідомили про підозру
Сьогодні, 16:00