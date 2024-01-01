«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова

Олександром Тужиловим.



Про це Ігор Чайка.



"Сашко Тужилов. Людина-світло, людина-позитив… Простота, безпосередність і неймовірно позитивна енергетика, кажуть усі, хто знав Сашу, притягували до нього магнітом. Росія вбила Сашу у 26. Росія вбиває щодня лише за те, що ти українець. Варвари, які прийшли знищувати, вбивають тих, хто став виконувати священний обов’язок, – захищати своє і своїх. Одна війна, але одні у ній – на боці зла і темряви, а інші – на боці правди і світла.



24 січня на Бахмутському напрямку фронту Саша намагався збити ворожий дрон, і у цей час інший російський безпілотник скинув вибухівку. Олександр Тужилов загинув того дня, обороняючи всіх нас.

Сьогодні під час прощання про нього сказали дуже багато теплих, щемливих слів.



Я вкотре закликаю ковельчан приходити прощатися з Героями, щоб чути і знати, яких людей ми втрачаємо.



Дякую мамі Олександра Ользі за виховання такого сина! Ще раз висловлюю співчуття їй, молодшій сестрі воїна Тетяні, усім рідним, друзям і побратимам.



Сподіваюся, світ, у який ми сьогодні провели Сашу, буде наповнений світлом, яким був він сам… " - наголосив Ігор Чайка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі попрощалися із 26-річним ГероємПро це повідомив мер Ковеля"Сашко Тужилов. Людина-світло, людина-позитив… Простота, безпосередність і неймовірно позитивна енергетика, кажуть усі, хто знав Сашу, притягували до нього магнітом. Росія вбила Сашу у 26. Росія вбиває щодня лише за те, що ти українець. Варвари, які прийшли знищувати, вбивають тих, хто став виконувати священний обов’язок, – захищати своє і своїх. Одна війна, але одні у ній – на боці зла і темряви, а інші – на боці правди і світла.24 січня на Бахмутському напрямку фронту Саша намагався збити ворожий дрон, і у цей час інший російський безпілотник скинув вибухівку. Олександр Тужилов загинув того дня, обороняючи всіх нас.Сьогодні під час прощання про нього сказали дуже багато теплих, щемливих слів.Я вкотре закликаю ковельчан приходити прощатися з Героями, щоб чути і знати, яких людей ми втрачаємо.Дякую мамі Олександраза виховання такого сина! Ще раз висловлюю співчуття їй, молодшій сестрі воїна, усім рідним, друзям і побратимам.Сподіваюся, світ, у який ми сьогодні провели Сашу, буде наповнений світлом, яким був він сам… " - наголосив Ігор Чайка.

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