Склад птахокомплексу у Нововолинську після пожежі непридатний до роботи

сталася пожежа, більше непридатне до експлуатації.



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У ніч на 1 лютого у Нововолинській громаді сталася пожежа на території товариства з обмеженою відповідальністю Птахокомплексу "Губин". Згоріли складські приміщення забійного цеху, розповів заступник начальника управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Віктор Милостивий.



Зі слів директора птахокомплексу Володимира Львова, вогонь знищив 4,5 тисячі квадратних метрів. Приміщення більше не придатне для роботи.



"На момент пожежі там було 17 працівників, усі вийшли самостійно. Зараз не можемо підрахувати збитки, бо не можна ще зайти в середину. Працівники: частину переведемо, частині надамо роботу на іншому приміщені", — сказав директор птахокомплексу.



Причину пожежі наразі з'ясовують фахівці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Складське приміщення птахокомплексу у Нововолинську, де сьогодні, 1 лютого,, більше непридатне до експлуатації.Про це пише Суспільне У ніч на 1 лютого у Нововолинській громаді сталася пожежа на території товариства з обмеженою відповідальністю Птахокомплексу "Губин". Згоріли складські приміщення забійного цеху, розповів заступник начальника управління Держслужби з надзвичайних ситуацій областіЗі слів директора птахокомплексу, вогонь знищив 4,5 тисячі квадратних метрів. Приміщення більше не придатне для роботи."На момент пожежі там було 17 працівників, усі вийшли самостійно. Зараз не можемо підрахувати збитки, бо не можна ще зайти в середину. Працівники: частину переведемо, частині надамо роботу на іншому приміщені", — сказав директор птахокомплексу.Причину пожежі наразі з'ясовують фахівці.

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