Склад птахокомплексу у Нововолинську після пожежі непридатний до роботи

Склад птахокомплексу у Нововолинську після пожежі непридатний до роботи
Складське приміщення птахокомплексу у Нововолинську, де сьогодні, 1 лютого, сталася пожежа, більше непридатне до експлуатації.

Про це пише Суспільне.

У ніч на 1 лютого у Нововолинській громаді сталася пожежа на території товариства з обмеженою відповідальністю Птахокомплексу "Губин". Згоріли складські приміщення забійного цеху, розповів заступник начальника управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Віктор Милостивий.

Зі слів директора птахокомплексу Володимира Львова, вогонь знищив 4,5 тисячі квадратних метрів. Приміщення більше не придатне для роботи.

"На момент пожежі там було 17 працівників, усі вийшли самостійно. Зараз не можемо підрахувати збитки, бо не можна ще зайти в середину. Працівники: частину переведемо, частині надамо роботу на іншому приміщені", — сказав директор птахокомплексу.

Причину пожежі наразі з'ясовують фахівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бюро економічної безпеки з Волині «допомогло» забудовнику заплатити податки
Сьогодні, 17:46
У лікарні Запоріжжя помер волинський воїн Микола Власюк
Сьогодні, 17:29
Склад птахокомплексу у Нововолинську після пожежі непридатний до роботи
Сьогодні, 17:21
У будинку на Волині виявили мертву дівчину
Сьогодні, 17:05
«Приходьте прощатися з Героями, щоб знати, яких людей втрачаємо»: на Волині провели в останню путь Олександра Тужилова
Сьогодні, 16:49
Схожі новини
Масштабну пожежу на Волині гасив робот із Рівненщини Масштабну пожежу на Волині гасив робот із Рівненщини
Сьогодні, 15:23
На Волині горіла будівля птахокомплексу На Волині горіла будівля птахокомплексу
Сьогодні, 10:13
У містечку на Волині виникла пожежа на приватному обійсті У містечку на Волині виникла пожежа на приватному обійсті
30 січень, 14:05
На Волині горіла господарська споруда На Волині горіла господарська споруда
29 січень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин погрожував жінці спалити хату, але в суді різко розкаявся
Сьогодні, 18:31
 0
Партизани влаштували диверсію на Транссибірській залізниці
Сьогодні, 18:08
 0
Бюро економічної безпеки з Волині «допомогло» забудовнику заплатити податки
Сьогодні, 17:46
 0
У лікарні Запоріжжя помер волинський воїн Микола Власюк
Сьогодні, 17:29
 0
Склад птахокомплексу у Нововолинську після пожежі непридатний до роботи
Сьогодні, 17:21
 0
Медіа
відео
1/8