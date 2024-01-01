У будинку на Волині виявили мертву дівчину
Сьогодні, 17:05
У будинку в селі Хотячів на Волині сьогодні, 1 лютого, виявили тіло 26-річної жінки.
Про це інформує Буг.
Тіло виявили у будинку в селі Хотячів Устилузької громади близько 08:00. Очевидці кажуть, що в оселі у цей час спав чоловік жінки.
За інформацією пресслужби волинської поліції, близько 08:00 до правоохоронців надійшло повідомлення від швидкої про смерть жінки 1997 р.н.
Попередньо, медики видимих тілесних ушкоджень не побачили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, у квартирі багатоповерхівки у селі Благодатне на Волині виявили тіло чоловіка без ознак життя.
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Про це інформує Буг.
Тіло виявили у будинку в селі Хотячів Устилузької громади близько 08:00. Очевидці кажуть, що в оселі у цей час спав чоловік жінки.
За інформацією пресслужби волинської поліції, близько 08:00 до правоохоронців надійшло повідомлення від швидкої про смерть жінки 1997 р.н.
Попередньо, медики видимих тілесних ушкоджень не побачили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, у квартирі багатоповерхівки у селі Благодатне на Волині виявили тіло чоловіка без ознак життя.
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