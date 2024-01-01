У замкненій квартирі на Волині виявили труп

У замкненій квартирі на Волині виявили труп
У квартирі багатоповерхівки у селі Благодатне на Волині виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

У селі Благодатне Нововолинської громади рятувальники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ за допомогою спеціального інструменту провели аварійно-рятувальне відкривання дверей квартири на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку. За зачиненими дверима перебував чоловік, який тривалий період не виходив на зв’язок з рідними. На місці події виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

А 17 січня о 13:32 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Печихвости Горохівської громади Луцького району. На місце виклику направлено рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів спільно з співробітниками місцевої пожежної охорони села Підбереззя. По прибуттю рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою водяного ствола ліквідували займання. Імовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Окрім того, о 22:28 вогнеборці 25-ї та 2-ї ДПРЧ міста Луцьк за допомогою 3-х водяних стволів в складі ланки ГДЗС приборкали займання двоповерхового житлового будинку в місті Луцьку на вулиці Хакімова. Причина пожежі — встановлюється.

Загалом протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 6 пожеж та здійснили 3 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт.


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Теги: рятувальники, Волинь
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