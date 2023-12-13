На ремонті укриття лікарні на Полтавщині «відмили» понад мільйон

На ремонті укриття лікарні на Полтавщині «відмили» понад мільйон
Нацполіція викрила корупційну схему під час ремонту укриття в лікарні на Полтавщині. Загальна сума «відкатів» становила понад 1,2 мільйона гривень.

Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.

Серед фігурантів керівник лікарні, чинний депутат однієї з ТГ Полтавщини, а також керівник комерційної структури.
На ремонті укриття лікарні на Полтавщині «відмили» понад мільйон

В межах реалізації програми розвитку та підтримки міської лікарні, виділялися бюджетні кошти. Однак учасники злочинної групи налагодили власну схему з освоєння цих коштів.
На ремонті укриття лікарні на Полтавщині «відмили» понад мільйон

Відповідно до розробленого плану, переможцями у тендерах на виконання робіт в лікарні ставали «дружні» субʼєкти господарювання.
На ремонті укриття лікарні на Полтавщині «відмили» понад мільйон

Лише від одного з підрядників загальна сума отриманих «відкатів» становила понад 1,2 млн гривень, які розподілили між всіма учасниками оборудки
На ремонті укриття лікарні на Полтавщині «відмили» понад мільйон

Депутат ОТГ придбав за отримані злочинним шляхом кошти автівку та оформив її на своїх родичів.
На ремонті укриття лікарні на Полтавщині «відмили» понад мільйон
На ремонті укриття лікарні на Полтавщині «відмили» понад мільйон
На ремонті укриття лікарні на Полтавщині «відмили» понад мільйон

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Теги: корупція, Україна
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