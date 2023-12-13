На ремонті укриття лікарні на Полтавщині «відмили» понад мільйон

Нацполіція викрила корупційну схему під часв лікарні на Полтавщині. Загальна сума «відкатів» становила понад 1,2 мільйона гривень.Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.Серед фігурантів керівник лікарні, чинний депутат однієї з ТГ Полтавщини, а також керівник комерційної структури.В межах реалізації програми розвитку та підтримки міської лікарні, виділялися бюджетні кошти. Однак учасники злочинної групи налагодили власну схему з освоєння цих коштів.Відповідно до розробленого плану, переможцями у тендерах на виконання робіт в лікарні ставали «дружні» субʼєкти господарювання.Лише від одного з підрядників загальна сума отриманих «відкатів» становила понад 1,2 млн гривень, які розподілили між всіма учасниками оборудкиДепутат ОТГ придбав за отримані злочинним шляхом кошти автівку та оформив її на своїх родичів.