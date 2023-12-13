На ремонті укриття лікарні на Полтавщині «відмили» понад мільйон
Сьогодні, 12:15
Нацполіція викрила корупційну схему під час ремонту укриття в лікарні на Полтавщині. Загальна сума «відкатів» становила понад 1,2 мільйона гривень.
Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
Серед фігурантів керівник лікарні, чинний депутат однієї з ТГ Полтавщини, а також керівник комерційної структури.
В межах реалізації програми розвитку та підтримки міської лікарні, виділялися бюджетні кошти. Однак учасники злочинної групи налагодили власну схему з освоєння цих коштів.
Відповідно до розробленого плану, переможцями у тендерах на виконання робіт в лікарні ставали «дружні» субʼєкти господарювання.
Лише від одного з підрядників загальна сума отриманих «відкатів» становила понад 1,2 млн гривень, які розподілили між всіма учасниками оборудки
Депутат ОТГ придбав за отримані злочинним шляхом кошти автівку та оформив її на своїх родичів.
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Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
Серед фігурантів керівник лікарні, чинний депутат однієї з ТГ Полтавщини, а також керівник комерційної структури.
В межах реалізації програми розвитку та підтримки міської лікарні, виділялися бюджетні кошти. Однак учасники злочинної групи налагодили власну схему з освоєння цих коштів.
Відповідно до розробленого плану, переможцями у тендерах на виконання робіт в лікарні ставали «дружні» субʼєкти господарювання.
Лише від одного з підрядників загальна сума отриманих «відкатів» становила понад 1,2 млн гривень, які розподілили між всіма учасниками оборудки
Депутат ОТГ придбав за отримані злочинним шляхом кошти автівку та оформив її на своїх родичів.
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