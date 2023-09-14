У Луцьку зіткнулися два автомобілі. ФОТО

Патрульні склали протокол на водія, який скоїв ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора в Луцьку, 17 січня, на вулиці Потебні сталася автопригода за участі двох транспортних засобів. Патрульні, які прибули на місце події, зʼясували, що водій BMW не був уважним, не врахував стан проїзної частини та не дотримався безпечної швидкості. В результаті цього він зіткнувся з автомобілем Mercedes, що рухався в зустрічному напрямку.Внаслідок автопригоди обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. На щастя, учасники події не постраждали.На винуватця ДТП поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.