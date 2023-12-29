Українські дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі
Сьогодні, 11:19
У ніч на 18 січня група українських безпілотників атакували нафтобазу в Ленінградській області рф.
Це є спецоперацією Головного управління розвідки МОУ, пише Українська правда з посиланням на джерело у спецслужбах.
"Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил", - сказав співрозмовник.
На уточнююче запитання, чи це вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область рф, співрозмовник відповів: "Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув".
Нагадаємо, 18 січня російське оборонне відомство повідомило про атаку українських безпілотників, зокрема у Ленінградській області, БпЛА начебто було збито. Водночас Astra пише, що безпілотник упав і вибухнув на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі.
За даними російських ЗМІ, "Петербурзький нафтовий термінал" є найбільшим російським терміналом з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.
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Це є спецоперацією Головного управління розвідки МОУ, пише Українська правда з посиланням на джерело у спецслужбах.
"Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил", - сказав співрозмовник.
На уточнююче запитання, чи це вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область рф, співрозмовник відповів: "Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув".
Нагадаємо, 18 січня російське оборонне відомство повідомило про атаку українських безпілотників, зокрема у Ленінградській області, БпЛА начебто було збито. Водночас Astra пише, що безпілотник упав і вибухнув на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі.
За даними російських ЗМІ, "Петербурзький нафтовий термінал" є найбільшим російським терміналом з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.
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