У 2023 році ЗСУ знищили 3800 повітряних російських цілей, – Міноборони





Про це повідомило Міністерство оборони.



Так, за рік війська знищили:



887 крилатих ракет;



15 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;



41 балістичну ракету іншого типу;



2691 БпЛА типу Shahed;



35 безпілотників Lancet;



131 «Орлан» та інші дрони.



«У 2023 році наші відважні воїни зробили неймовірну роботу», — наголосило відомство.



Міноборони подякувало міжнародним партнерам, які допомагають Україні у зміцненні протиповітряної оборони, та запевнили, що попереду у 2024 році «ще більше великих досягнень».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом 2023 року бійці Повітряних сил Збройних сил України знищили 3800 російських повітряних цілей.Про це повідомило Міністерство оборони.887 крилатих ракет;15 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;41 балістичну ракету іншого типу;2691 БпЛА типу Shahed;35 безпілотників Lancet;131 «Орлан» та інші дрони.«У 2023 році наші відважні воїни зробили неймовірну роботу», — наголосило відомство.Міноборони подякувало міжнародним партнерам, які допомагають Україні у зміцненні протиповітряної оборони, та запевнили, що попереду у 2024 році «ще більше великих досягнень».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію