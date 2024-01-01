У 2023 році ЗСУ знищили 3800 повітряних російських цілей, – Міноборони
Сьогодні, 06:00
Протягом 2023 року бійці Повітряних сил Збройних сил України знищили 3800 російських повітряних цілей.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Так, за рік війська знищили:
887 крилатих ракет;
15 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
41 балістичну ракету іншого типу;
2691 БпЛА типу Shahed;
35 безпілотників Lancet;
131 «Орлан» та інші дрони.
«У 2023 році наші відважні воїни зробили неймовірну роботу», — наголосило відомство.
Міноборони подякувало міжнародним партнерам, які допомагають Україні у зміцненні протиповітряної оборони, та запевнили, що попереду у 2024 році «ще більше великих досягнень».
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Про це повідомило Міністерство оборони.
Так, за рік війська знищили:
887 крилатих ракет;
15 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
41 балістичну ракету іншого типу;
2691 БпЛА типу Shahed;
35 безпілотників Lancet;
131 «Орлан» та інші дрони.
«У 2023 році наші відважні воїни зробили неймовірну роботу», — наголосило відомство.
Міноборони подякувало міжнародним партнерам, які допомагають Україні у зміцненні протиповітряної оборони, та запевнили, що попереду у 2024 році «ще більше великих досягнень».
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