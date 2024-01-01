У 2023 році ЗСУ знищили 3800 повітряних російських цілей, – Міноборони

У 2023 році ЗСУ знищили 3800 повітряних російських цілей, – Міноборони
Протягом 2023 року бійці Повітряних сил Збройних сил України знищили 3800 російських повітряних цілей.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Так, за рік війська знищили:

887 крилатих ракет;

15 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

41 балістичну ракету іншого типу;

2691 БпЛА типу Shahed;

35 безпілотників Lancet;

131 «Орлан» та інші дрони.

«У 2023 році наші відважні воїни зробили неймовірну роботу», — наголосило відомство.

Міноборони подякувало міжнародним партнерам, які допомагають Україні у зміцненні протиповітряної оборони, та запевнили, що попереду у 2024 році «ще більше великих досягнень».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У 2023 році ЗСУ знищили 3800 повітряних російських цілей, – Міноборони
Сьогодні, 06:00
На зарплати військовим у 2024 році не вистачає 430 млрд гривень, – Гончаренко
Сьогодні, 04:12
Зеленський підвищив у військовому званні очільника СБУ Василя Малюка
Сьогодні, 02:03
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росіяни атакували Харків ракетою іноземного виробництва, – речник прокуратури
06 січень, 23:13
Схожі новини
На зарплати військовим у 2024 році не вистачає 430 млрд гривень, – Гончаренко На зарплати військовим у 2024 році не вистачає 430 млрд гривень, – Гончаренко
Сьогодні, 04:12
Росіяни атакували Харків ракетою іноземного виробництва, – речник прокуратури Росіяни атакували Харків ракетою іноземного виробництва, – речник прокуратури
06 січень, 23:13
США не зможуть довго забезпечувати Україну ракетами Patriot, – NYT США не зможуть довго забезпечувати Україну ракетами Patriot, – NYT
06 січень, 22:30
Росія вдарила по Покровську на Донеччині: загинуло 11 людей, серед них – 5 дітей Росія вдарила по Покровську на Донеччині: загинуло 11 людей, серед них – 5 дітей
06 січень, 21:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 2023 році ЗСУ знищили 3800 повітряних російських цілей, – Міноборони
Сьогодні, 06:00
 0
На зарплати військовим у 2024 році не вистачає 430 млрд гривень, – Гончаренко
Сьогодні, 04:12
 0
Зеленський підвищив у військовому званні очільника СБУ Василя Малюка
Сьогодні, 02:03
 0
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Росіяни атакували Харків ракетою іноземного виробництва, – речник прокуратури
06 січень, 23:13
 0
Медіа
відео
1/8