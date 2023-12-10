Курс валют у Луцьку на 7 січня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.40, а продають за 43.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.56, а продають за 9.90.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 7 січня, готівковий курс долара становить 38.90, продають його за 39.60.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.40, а продають за 43.00.Щодо польського злотого, то його купують за 9.56, а продають за 9.90.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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