Курс валют у Луцьку на 7 січня

Курс валют у Луцьку на 7 січня
Сьогодні, 7 січня, готівковий курс долара становить 38.90, продають його за 39.60.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.40, а продають за 43.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.56, а продають за 9.90.

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Теги: курс валют, Луцьк, Волинь
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