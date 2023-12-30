Російська атака на Дніпро: Нацполіція показала наслідки





Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.



У Дніпрі внаслідок атаки ворожими БпЛА пошкоджено житлову будівлю та знищені автомобілі.



Надзвичайники врятували 6 людей, з яких двоє дітей.



На щастя, загиблих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері вчора, 6 січня, російські загарбники атакували Дніпро з допомогою ударних безпілотників.Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.У Дніпрі внаслідок атаки ворожими БпЛА пошкоджено житлову будівлю та знищені автомобілі.Надзвичайники, з яких двоє дітей.На щастя, загиблих немає.

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