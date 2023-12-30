Російська атака на Дніпро: Нацполіція показала наслідки

Російська атака на Дніпро: Нацполіція показала наслідки
Увечері вчора, 6 січня, російські загарбники атакували Дніпро з допомогою ударних безпілотників.

Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.

У Дніпрі внаслідок атаки ворожими БпЛА пошкоджено житлову будівлю та знищені автомобілі.

Надзвичайники врятували 6 людей, з яких двоє дітей.

На щастя, загиблих немає.

Російська атака на Дніпро: Нацполіція показала наслідки
Російська атака на Дніпро: Нацполіція показала наслідки
Російська атака на Дніпро: Нацполіція показала наслідки
Російська атака на Дніпро: Нацполіція показала наслідки
Російська атака на Дніпро: Нацполіція показала наслідки
Російська атака на Дніпро: Нацполіція показала наслідки
Російська атака на Дніпро: Нацполіція показала наслідки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція пояснила, як покарали винуватців масової аварії в Луцьку
Сьогодні, 11:33
Винуватця смертельної аварії під Луцьком засудили до 12 років тюрми
Сьогодні, 10:49
Російська атака на Дніпро: Нацполіція показала наслідки
Сьогодні, 10:31
Оголосили про погіршення погоди в Луцьку: перший рівень небезпечності
Сьогодні, 09:44
Курс валют у Луцьку на 7 січня
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Зворушливе відео: момент порятунку жінки з-під завалів на Харківщині Зворушливе відео: момент порятунку жінки з-під завалів на Харківщині
06 січень, 11:43
Офіс генпрокурора показав жахливі наслідки обстрілу Снігурівки Офіс генпрокурора показав жахливі наслідки обстрілу Снігурівки
04 січень, 11:45
Скільки часу може знадобити росіянам для нового масованого обстрілу України Скільки часу може знадобити росіянам для нового масованого обстрілу України
03 січень, 01:15
Байден закликав Конгрес поквапитися з допомогою для України Байден закликав Конгрес поквапитися з допомогою для України
30 грудень, 2023, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Негода на Волині: дорожники чистять шляхи від снігу
Сьогодні, 11:47
 0
Поліція пояснила, як покарали винуватців масової аварії в Луцьку
Сьогодні, 11:33
 0
Винуватця смертельної аварії під Луцьком засудили до 12 років тюрми
Сьогодні, 10:49
 0
Російська атака на Дніпро: Нацполіція показала наслідки
Сьогодні, 10:31
 0
Оголосили про погіршення погоди в Луцьку: перший рівень небезпечності
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8