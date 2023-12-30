Російська атака на Дніпро: Нацполіція показала наслідки
Сьогодні, 10:31
Увечері вчора, 6 січня, російські загарбники атакували Дніпро з допомогою ударних безпілотників.
Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
У Дніпрі внаслідок атаки ворожими БпЛА пошкоджено житлову будівлю та знищені автомобілі.
Надзвичайники врятували 6 людей, з яких двоє дітей.
На щастя, загиблих немає.
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Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
У Дніпрі внаслідок атаки ворожими БпЛА пошкоджено житлову будівлю та знищені автомобілі.
Надзвичайники врятували 6 людей, з яких двоє дітей.
На щастя, загиблих немає.
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