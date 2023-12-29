Поліція пояснила, як покарали винуватців масової аварії в Луцьку
Сьогодні, 11:33
За результатами дорожньо-транспортної пригоди на мосту між проспектами Перемоги і Соборності у Луцьку патрульні поліцейські склали на винуватців чотири адмінпротоколи.
Про це у фейсбуці повідомляє управління патрульної поліції у Волинській області.
Учора ввечері на шляхопроводі, що на межі проспектів Соборності та Перемоги, одна за одною трапилися одразу декілька дорожньо-транспортних пригод. Водії не дотрималися безпечної дистанції та швидкості, а також не врахували дорожньої обстановки, корективи в яку внесла негода.
Спочатку водій автомобіля Ford скоїв зіткнення з авто марки Fiat. Пізніше керманич Renault здійснив наїзд на той же автомобіль Ford, а водійка Kia зіткнулася з авто марки Mitsubishi;. Окрім того, Volkswagen — з Isuzu.
Патрульні здійснювали охорону місця події та регулювання руху. Вони фіксували ДТП, складаючи акти вулично-шляхової мережі та адмінматеріали на водіїв за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Всього було складено чотири такі протоколи.
У зв'язку з ускладненням погодних умов закликаємо водіїв, за можливості, утриматися від поїздок упродовж наступних кількох днів. На дорозі в період негоди будьте максимально уважними та обережними, зберігайте безпечну дистанцію та швидкість, неухильно дотримуйтеся ПДР.
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Про це у фейсбуці повідомляє управління патрульної поліції у Волинській області.
Учора ввечері на шляхопроводі, що на межі проспектів Соборності та Перемоги, одна за одною трапилися одразу декілька дорожньо-транспортних пригод. Водії не дотрималися безпечної дистанції та швидкості, а також не врахували дорожньої обстановки, корективи в яку внесла негода.
Спочатку водій автомобіля Ford скоїв зіткнення з авто марки Fiat. Пізніше керманич Renault здійснив наїзд на той же автомобіль Ford, а водійка Kia зіткнулася з авто марки Mitsubishi;. Окрім того, Volkswagen — з Isuzu.
Патрульні здійснювали охорону місця події та регулювання руху. Вони фіксували ДТП, складаючи акти вулично-шляхової мережі та адмінматеріали на водіїв за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Всього було складено чотири такі протоколи.
У зв'язку з ускладненням погодних умов закликаємо водіїв, за можливості, утриматися від поїздок упродовж наступних кількох днів. На дорозі в період негоди будьте максимально уважними та обережними, зберігайте безпечну дистанцію та швидкість, неухильно дотримуйтеся ПДР.
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