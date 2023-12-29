Поліція пояснила, як покарали винуватців масової аварії в Луцьку

Поліція пояснила, як покарали винуватців масової аварії в Луцьку
За результатами дорожньо-транспортної пригоди на мосту між проспектами Перемоги і Соборності у Луцьку патрульні поліцейські склали на винуватців чотири адмінпротоколи.

Про це у фейсбуці повідомляє управління патрульної поліції у Волинській області.

Учора ввечері на шляхопроводі, що на межі проспектів Соборності та Перемоги, одна за одною трапилися одразу декілька дорожньо-транспортних пригод. Водії не дотрималися безпечної дистанції та швидкості, а також не врахували дорожньої обстановки, корективи в яку внесла негода.

Спочатку водій автомобіля Ford скоїв зіткнення з авто марки Fiat. Пізніше керманич Renault здійснив наїзд на той же автомобіль Ford, а водійка Kia зіткнулася з авто марки Mitsubishi;. Окрім того, Volkswagen — з Isuzu.

Патрульні здійснювали охорону місця події та регулювання руху. Вони фіксували ДТП, складаючи акти вулично-шляхової мережі та адмінматеріали на водіїв за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Всього було складено чотири такі протоколи.

У зв'язку з ускладненням погодних умов закликаємо водіїв, за можливості, утриматися від поїздок упродовж наступних кількох днів. На дорозі в період негоди будьте максимально уважними та обережними, зберігайте безпечну дистанцію та швидкість, неухильно дотримуйтеся ПДР.


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Теги: ДТП, Луцьк
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