Поліція пояснила, як покарали винуватців масової аварії в Луцьку

За результатамиу Луцьку патрульні поліцейські склали на винуватців чотири адмінпротоколи.Про це у фейсбуці повідомляє управління патрульної поліції у Волинській області.Учора ввечері на шляхопроводі, що на межі проспектів Соборності та Перемоги, одна за одною трапилися одразу декілька дорожньо-транспортних пригод. Водії не дотрималися безпечної дистанції та швидкості, а також не врахували дорожньої обстановки, корективи в яку внесла негода.Спочатку водій автомобіля Ford скоїв зіткнення з авто марки Fiat. Пізніше керманич Renault здійснив наїзд на той же автомобіль Ford, а водійка Kia зіткнулася з авто марки Mitsubishi;. Окрім того, Volkswagen — з Isuzu.Патрульні здійснювали охорону місця події та регулювання руху. Вони фіксували ДТП, складаючи акти вулично-шляхової мережі та адмінматеріали на водіїв за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. Всього було складено чотири такі протоколи.У зв'язку з ускладненням погодних умов закликаємо водіїв, за можливості, утриматися від поїздок упродовж наступних кількох днів. На дорозі в період негоди будьте максимально уважними та обережними, зберігайте безпечну дистанцію та швидкість, неухильно дотримуйтеся ПДР.