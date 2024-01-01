Міст на Перемоги у Луцьку - заблокований: ще одна масштабна ДТП

Міст на Перемоги у Луцьку - заблокований: ще одна масштабна ДТП
У Луцьку на шляхопроводі на проспекті Перемоги сталося три аварії, зіткнулися близько 12 автомобілів.

Про це пишуть Волинські Новини.

Автівки зіткнулися на слизькій дорозі.

Аналогічна аварія стался на мосту на вулиці Рівненська – там збили 20-річну жінку і зіткнулися більше десятка автомобілів.
Міст на Перемоги у Луцьку - заблокований: ще одна масштабна ДТП

Міст на Перемоги у Луцьку - заблокований: ще одна масштабна ДТП

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