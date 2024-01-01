Міст на Перемоги у Луцьку - заблокований: ще одна масштабна ДТП
Сьогодні, 19:58
У Луцьку на шляхопроводі на проспекті Перемоги сталося три аварії, зіткнулися близько 12 автомобілів.
Про це пишуть Волинські Новини.
Автівки зіткнулися на слизькій дорозі.
Аналогічна аварія стался на мосту на вулиці Рівненська – там збили 20-річну жінку і зіткнулися більше десятка автомобілів.
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Про це пишуть Волинські Новини.
Автівки зіткнулися на слизькій дорозі.
Аналогічна аварія стался на мосту на вулиці Рівненська – там збили 20-річну жінку і зіткнулися більше десятка автомобілів.
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