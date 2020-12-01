У Луцьку - масштабна аварія на Рівненській: зіштовхнулося понад 10 авто, є потерпілі

У Луцьку - масштабна аварія на Рівненській: зіштовхнулося понад 10 авто, є потерпілі
У Луцьку на мості, що на вулиці Рівненська, через ожеледицю сталася масштабна аварія. У дорожньо-транспортну пригоду втрапило більше десяти автівок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

З їхніх слів, через ожеледь міст вкрився кригою, тож автівки зіштовхнулися одна в одну.

Рух мостом заблокований. На місці ДТП працюють медики, рятувальники та поліція. Транспортні засоби зазнали чималих ушкоджень.

За інформацією ІА Волинські новини, на з'їзді з мосту авто збило 20-річну жінку.

Деталі згодом.

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Теги: аварія, міст, Луцьк
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