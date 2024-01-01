До 18 градусів морозу: волинян попередили про різке похолодання
Сьогодні, 18:00
На Волині синоптики прогнозують значне зниження температури повітря — до 18 градусів морозу, сніг, на дорогах — ожеледицю.
Про це пише Суспільне.
Різке похолодання зумовлене вторгненням холодного арктичного повітря, розповіла чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Гончаренко.
У неділю, 7 січня, на території області температура повітря вночі опуститься до 8-13° морозу, вдень буде 5-10° морозу. 8-9 січня вночі передбачається 13-18° морозу, вдень температура повітря коливатиметься від дев'яти до 14 градусів морозу.
Очікується також утворення снігового покриву висотою від одного до п'яти сантиметрів, на дорогах буде ожеледиця, додала синоптикиня. В області оголосили I (жовтий) рівень небезпеки.
Також, додали в гідрометцентрі, через зниження температури повітря на річках басейну Прип‘яті 6-9 січня очікується поява льодових явищ, на окремих ділянках річок — льодостав із коливаннями рівнів води, місцями можливий вихід і подальше затоплення заплав.
На річках Прип‘ять і Стохід можливе затоплення сільськогосподарських угідь і господарських споруд у прирічкових населених пунктах Забродівської та Любешівської громад.
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Про це пише Суспільне.
Різке похолодання зумовлене вторгненням холодного арктичного повітря, розповіла чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Гончаренко.
У неділю, 7 січня, на території області температура повітря вночі опуститься до 8-13° морозу, вдень буде 5-10° морозу. 8-9 січня вночі передбачається 13-18° морозу, вдень температура повітря коливатиметься від дев'яти до 14 градусів морозу.
Очікується також утворення снігового покриву висотою від одного до п'яти сантиметрів, на дорогах буде ожеледиця, додала синоптикиня. В області оголосили I (жовтий) рівень небезпеки.
Також, додали в гідрометцентрі, через зниження температури повітря на річках басейну Прип‘яті 6-9 січня очікується поява льодових явищ, на окремих ділянках річок — льодостав із коливаннями рівнів води, місцями можливий вихід і подальше затоплення заплав.
На річках Прип‘ять і Стохід можливе затоплення сільськогосподарських угідь і господарських споруд у прирічкових населених пунктах Забродівської та Любешівської громад.
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