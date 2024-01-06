У ставку на Волині знайшли тіло людини
Сьогодні, 17:27
У місті Любомлі, що на Волині, у ставку втопився 40-річний чоловік.
Про це пише інформагентство Волинські Новини.
Знайшли і витягли тіло утопленика сусіди 6 січня.
За попередньою інформацією, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в коментарі зазначили, що медики проводили реанімацію, але безрезультатно.
Нагадаємо, на Волині правоохоронці розшукали тіло 25-річного Вадима Величка, який вважався зниклим безвісти.
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Про це пише інформагентство Волинські Новини.
Знайшли і витягли тіло утопленика сусіди 6 січня.
За попередньою інформацією, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в коментарі зазначили, що медики проводили реанімацію, але безрезультатно.
Нагадаємо, на Волині правоохоронці розшукали тіло 25-річного Вадима Величка, який вважався зниклим безвісти.
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