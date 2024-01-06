У ставку на Волині знайшли тіло людини





Про це пише інформагентство



Знайшли і витягли тіло утопленика сусіди 6 січня.



За попередньою інформацією, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в коментарі зазначили, що медики проводили реанімацію, але безрезультатно.



Нагадаємо, на Волині правоохоронці розшукали тіло 25-річного Вадима Величка, який вважався зниклим безвісти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Любомлі, що на Волині, у ставку втопився 40-річний чоловік.Про це пише інформагентство Волинські Новини Знайшли і витягли тіло утопленика сусіди 6 січня.За попередньою інформацією, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в коментарі зазначили, що медики проводили реанімацію, але безрезультатно.Нагадаємо, на Волині25-річного, який вважався зниклим безвісти.

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