У ставку на Волині знайшли тіло людини

У ставку на Волині знайшли тіло людини
У місті Любомлі, що на Волині, у ставку втопився 40-річний чоловік.

Про це пише інформагентство Волинські Новини.

Знайшли і витягли тіло утопленика сусіди 6 січня.

За попередньою інформацією, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в коментарі зазначили, що медики проводили реанімацію, але безрезультатно.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці розшукали тіло 25-річного Вадима Величка, який вважався зниклим безвісти.

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Теги: смерть, Волинь
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