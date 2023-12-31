Зниклого безвісти на Волині чоловіка знайшли мертвим

Вадима Величка, який вважався зниклим безвісти.



Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ Нацполіції.



Під час пошукових заходів поліцейські виявили тіло 25-річного Вадима Величка неподалік села Волиця.



На місці події працює слідчо-оперативна група.



Нагадаємо, востаннє чоловік на зв’язок виходив близько 18:00 позавчора, 1 січня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині правоохоронці розшукали тіло 25-річного, якийПро це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський райвідділ Нацполіції.Під час пошукових заходів поліцейські виявили тіло 25-річного Вадима Величка неподалік села Волиця.На місці події працює слідчо-оперативна група.Нагадаємо, востаннє чоловік на зв’язок виходив близько 18:00 позавчора, 1 січня.

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