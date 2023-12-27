Зрадники, які воювали проти ЗСУ під Авдіївкою, опинилися за ґратами

Зрадники, які воювали проти ЗСУ під Авдіївкою, опинилися за ґратами
Завдяки СБУ тюремні строки отримали ще 3 бойовиків, яких взяли у полон під Авдіївкою.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще троє зрадників, які вступили до російських військ та воювали проти України.

Двох бойовиків українські захисники взяли у полон під час запеклих боїв під Авдіївкою у жовтні 2023 року.

Ще одного затримали у ході безуспішного штурму агресором позицій ЗСУ в районі Новоселівки на Донеччині у серпні цього року. Тоді українські воїни протягом доби відбили понад десяток атак рашистів.

За матеріалами СБУ суд призначив двом зрадникам по 15 років тюрми, а ще одному – 12 років позбавлення волі.
Зрадники, які воювали проти ЗСУ під Авдіївкою, опинилися за ґратами

За даними слідства, фігуранти - мешканці Донеччини та Криму. Двоє з них приєднались до лав окупаційних угруповань Південного військового округу росії ще до початку повномасштабного вторгнення рф, третій – у липні 2023 року.

Двоє зрадників з Донеччини атакували позиції ЗСУ в районах Авдіївки та Бахмута у складі «114-ї окремої мотострілецької бригади» та «окремої артилерійської бригади «кальміус».

Третій зловмисник діяв у рядах окупаційної «132-ї мотострілецької бригади».

На посаді оператора протитанкових керованих ракет він брав участь у боях під Волновахою, а згодом – поблизу Красногорівки на Донеччині.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Злочинні дії двох із них додатково кваліфікували як участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Теги: суд, вирок
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