Посвідчення членів сімей полеглих воїнів: де отримати на Волині





Про це ТЦК повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.



Волинський обласний ТЦК та СП здійснює видачу посвідчень членам сімей військовослужбовців, які загинули. Видачею документів займається відділ оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №379 від 28.05.1993 р. «Про посвідчення членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби».



Телефонувати можна за номером +38 (0332) 25 21 88



Графік роботи: понеділок-пʼятниця з 09:00 до 18:00.



Також звертатися можна за електронною адресою:



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