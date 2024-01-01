Посвідчення членів сімей полеглих воїнів: де отримати на Волині

Посвідчення членів сімей полеглих воїнів: де отримати на Волині
У Волинському обласному ТЦК і СП видають посвідчення членам родин військовослужбовців, які загинули.

Про це ТЦК повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.

Волинський обласний ТЦК та СП здійснює видачу посвідчень членам сімей військовослужбовців, які загинули. Видачею документів займається відділ оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №379 від 28.05.1993 р. «Про посвідчення членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби».

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Теги: загиблі, війна
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