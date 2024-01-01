На Волині під час відпустки зупинилося серце Героя Дмитра Світящука

У Нововолинській громаді – знову скорбота. Сповістили про смерть військовослужбовцяПро це у телеграмі пише міський головаНововолинська громада знову сумує. Учора, 2 січня перестало битися серце Захисника Дмитра Світящука, 1989 року народження. Героя не стало в Нововолинську, адже він як раз перебував у відпустці за станом здоровʼя.«Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким», - зазначив Борис Карпус.Завтра, у четвер, 4 січня громада попрощається з Дмитром Світящуком.Об 11:00 розпочнеться панахида у Свято-Покровському храмі (біля центрального ринку).Чин погребіння - кладовище села Низкиничі.«Вічна памʼять Герою!» - йдеться у повідомленні мера.