На Волині під час відпустки зупинилося серце Героя Дмитра Світящука
Сьогодні, 14:32
У Нововолинській громаді – знову скорбота. Сповістили про смерть військовослужбовця Дмитра Світящука.
Про це у телеграмі пише міський голова Борис Карпус.
Нововолинська громада знову сумує. Учора, 2 січня перестало битися серце Захисника Дмитра Світящука, 1989 року народження. Героя не стало в Нововолинську, адже він як раз перебував у відпустці за станом здоровʼя.
«Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким», - зазначив Борис Карпус.
Завтра, у четвер, 4 січня громада попрощається з Дмитром Світящуком.
Об 11:00 розпочнеться панахида у Свято-Покровському храмі (біля центрального ринку).
Чин погребіння - кладовище села Низкиничі.
«Вічна памʼять Герою!» - йдеться у повідомленні мера.
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Про це у телеграмі пише міський голова Борис Карпус.
Нововолинська громада знову сумує. Учора, 2 січня перестало битися серце Захисника Дмитра Світящука, 1989 року народження. Героя не стало в Нововолинську, адже він як раз перебував у відпустці за станом здоровʼя.
«Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким», - зазначив Борис Карпус.
Завтра, у четвер, 4 січня громада попрощається з Дмитром Світящуком.
Об 11:00 розпочнеться панахида у Свято-Покровському храмі (біля центрального ринку).
Чин погребіння - кладовище села Низкиничі.
«Вічна памʼять Герою!» - йдеться у повідомленні мера.
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