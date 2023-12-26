ДБР оприлюднило деталі затримання на хабарі правоохоронця в Луцьку

На Волині працівники ДБР у взаємодії з СБУначальника сектору одного з правоохоронних органів.Він вимагав від підприємця 5 тисяч доларів за приховування сумнівної оборудки, повідомляє пресслужба ДБР.До правоохоронця, який розслідує випадки незаконного заволодіння транспортними засобами, із заявою звернулася місцева мешканка. Жінка заявила, що брокерська компанія продала їй крадене авто. Під час реєстрації автомобіля зʼясувалось, що на двигуні перебиті номери.Правоохоронець вирішив заробити на цій історії і запропонував представникові брокерської фірми заплатити йому 5 тисяч доларів США за невжиття відповідних заходів. У разі відмови погрожував скерувати зібрані матеріали до органу досудового розслідування для відкриття кримінального провадження.у Луцьку під час отримання 5 тис. доларів США хабаря. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).Передбачене статтею покарання - позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - нічний домашній арешт та відсторонив від виконання обовʼязків.Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.