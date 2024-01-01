Партія путіна набирає людей у власну приватну армію, – розвідка
Сьогодні, 15:16
Партія путіна «Єдина росія» активізує рекрутинг у власну приватну армію.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що путінська партія обзавелась власною приватною армією ― так званою «чвк «еспаньйола».
Вказане терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону «восток» як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.
З 2023 року «еспаньйолу» у своє розпорядження отримали партійці путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з «Єдиної росії» розпочався й триває активний рекрутинг.
"До «чвк «еспаньола» беруть так званих футбольних «ультрас», російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих «суб’єктів» рф та тимчасово окупованих територій України ― останніх використовують у «м’ясних» штурмах для створення статусу «бойового підрозділу».
У пунктах рекрутингу до «еспаньйоли», які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― мінімум на пів року", - йдеться в повідомленні.
Вмирати за москву також заманюють «страховими виплатами»:
1 млн рублів ― легке поранення;
2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості;
3 млн рублів ― важке поранення;
5 млн рублів ― смерть.
Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого «гарматного м’яса» росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють «зниклими безвісти», щоб не платити родичам рублів за посланого москвою на смерть годувальника.
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що путінська партія обзавелась власною приватною армією ― так званою «чвк «еспаньйола».
Вказане терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону «восток» як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.
З 2023 року «еспаньйолу» у своє розпорядження отримали партійці путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з «Єдиної росії» розпочався й триває активний рекрутинг.
"До «чвк «еспаньола» беруть так званих футбольних «ультрас», російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих «суб’єктів» рф та тимчасово окупованих територій України ― останніх використовують у «м’ясних» штурмах для створення статусу «бойового підрозділу».
У пунктах рекрутингу до «еспаньйоли», які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― мінімум на пів року", - йдеться в повідомленні.
Вмирати за москву також заманюють «страховими виплатами»:
1 млн рублів ― легке поранення;
2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості;
3 млн рублів ― важке поранення;
5 млн рублів ― смерть.
Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого «гарматного м’яса» росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють «зниклими безвісти», щоб не платити родичам рублів за посланого москвою на смерть годувальника.
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