Партія путіна набирає людей у власну приватну армію, – розвідка

Партія путіна набирає людей у власну приватну армію, – розвідка
Партія путіна «Єдина росія» активізує рекрутинг у власну приватну армію.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що путінська партія обзавелась власною приватною армією ― так званою «чвк «еспаньйола».

Вказане терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону «восток» як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

З 2023 року «еспаньйолу» у своє розпорядження отримали партійці путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з «Єдиної росії» розпочався й триває активний рекрутинг.

"До «чвк «еспаньола» беруть так званих футбольних «ультрас», російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих «суб’єктів» рф та тимчасово окупованих територій України ― останніх використовують у «м’ясних» штурмах для створення статусу «бойового підрозділу».

У пунктах рекрутингу до «еспаньйоли», які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― мінімум на пів року", - йдеться в повідомленні.

Вмирати за москву також заманюють «страховими виплатами»:

1 млн рублів ― легке поранення;
2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості;
3 млн рублів ― важке поранення;
5 млн рублів ― смерть.

Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого «гарматного м’яса» росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють «зниклими безвісти», щоб не платити родичам рублів за посланого москвою на смерть годувальника.

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Теги: Росія, Україна, війна
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