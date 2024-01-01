Партія путіна набирає людей у власну приватну армію, – розвідка

путіна «Єдина росія» активізує рекрутинг у власну приватну армію.



Головне управління розвідки Міністерства оборони України



Вказане терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону «восток» як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.



З 2023 року «еспаньйолу» у своє розпорядження отримали партійці путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з «Єдиної росії» розпочався й триває активний рекрутинг.



"До «чвк «еспаньола» беруть так званих футбольних «ультрас», російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих «суб’єктів» рф та тимчасово окупованих територій України ― останніх використовують у «м’ясних» штурмах для створення статусу «бойового підрозділу».



У пунктах рекрутингу до «еспаньйоли», які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― мінімум на пів року", - йдеться в повідомленні.



Вмирати за москву також заманюють «страховими виплатами»:



1 млн рублів ― легке поранення;

2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості;

3 млн рублів ― важке поранення;

5 млн рублів ― смерть.



Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого «гарматного м’яса» росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють «зниклими безвісти», щоб не платити родичам рублів за посланого москвою на смерть годувальника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Партія«Єдина росія» активізує рекрутинг у власну приватну армію.Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує , що путінська партія обзавелась власною приватною армією ― так званою «чвк «еспаньйола».Вказане терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону «восток» як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.З 2023 року «еспаньйолу» у своє розпорядження отримали партійці путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з «Єдиної росії» розпочався й триває активний рекрутинг."До «чвк «еспаньола» беруть так званих футбольних «ультрас», російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих «суб’єктів» рф та тимчасово окупованих територій України ― останніх використовують у «м’ясних» штурмах для створення статусу «бойового підрозділу».У пунктах рекрутингу до «еспаньйоли», які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― мінімум на пів року", - йдеться в повідомленні.Вмирати за москву також заманюють «страховими виплатами»:1 млн рублів ― легке поранення;2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості;3 млн рублів ― важке поранення;5 млн рублів ― смерть.Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого «гарматного м’яса» росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють «зниклими безвісти», щоб не платити родичам рублів за посланого москвою на смерть годувальника.

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