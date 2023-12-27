Дали 7 років тюрми чоловіку, який промишляв крадіжками на Волині і розбоєм у Польщі

Дали 7 років тюрми чоловіку, який промишляв крадіжками на Волині і розбоєм у Польщі
На Волині суд визнав винним 48-річного уродженця Дніпропетровської області у скоєнні крадіжок з проникненням.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 48-річного уродженця Дніпропетровської області винуватим у вчиненні крадіжок із проникненням у приміщення (ч.3 ст. 185 КК України).

Встановлено, що упродовж грудня 2017 – січня 2018 року неодноразово судимий чоловік обікрав сім магазинів у Луцьку, завдавши власникам майна матеріальної шкоди на понад 100 тисяч гривень.

Згодом він перебував у розшуку та у 2020 році був засуджений за вчинення розбоїв у Польщі.

Згідно із вироком суду, переданий для відбування покарання в Україну чоловік наступних сім років та один місяць проведе за ґратами.

Окрім того, у нього буде конфісковане все належне на праві приватної власності майно.

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Теги: суд, вирок
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