Дали 7 років тюрми чоловіку, який промишляв крадіжками на Волині і розбоєм у Польщі

На Волині суд визнав винним 48-річного уродженця Дніпропетровської області у скоєнні крадіжок з проникненням.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 48-річного уродженця Дніпропетровської області винуватим у вчиненні крадіжок із проникненням у приміщення (ч.3 ст. 185 КК України).Встановлено, що упродовж грудня 2017 – січня 2018 року неодноразово судимий чоловік обікрав сім магазинів у Луцьку, завдавши власникам майна матеріальної шкоди на понад 100 тисяч гривень.Згодом він перебував у розшуку та у 2020 році був засуджений зау Польщі.Згідно із вироком суду, переданий для відбування покарання в Україну чоловік наступних сім років та один місяць проведе за ґратами.Окрім того, у нього буде конфісковане все належне на праві приватної власності майно.