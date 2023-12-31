Потоп на Волині: рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків

Потоп на Волині: рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків
Волинські рятувальники сьогодні, 3 січня, відкачали воду з підтоплених будинків та присадибних ділянок.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.

Рятувальники підрозділу служби 101 сьогодні, 3 січня, проводять відкачування води з присадибних ділянок внаслідок підняття ґрунтових вод.

Рятувальники 7 ДПРЧ у Володимирі працюють над відкачуванням води з присадибних ділянок на вулицях Кожедуба, Львівська та Лесі Паєвської Володимирського району.

Відкачування проводиться за допомогою спеціального автомобіля.


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Теги: підтоплення, Волинь
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