Потоп на Волині: рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків

підтоплених будинків та присадибних ділянок.



Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.



Рятувальники підрозділу служби 101 сьогодні, 3 січня, проводять відкачування води з присадибних ділянок внаслідок підняття ґрунтових вод.



Рятувальники 7 ДПРЧ у Володимирі працюють над відкачуванням води з присадибних ділянок на вулицях Кожедуба, Львівська та Лесі Паєвської Володимирського району.



Відкачування проводиться за допомогою спеціального автомобіля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники сьогодні, 3 січня, відкачали воду зПро це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС у Волинській області.Рятувальники підрозділу служби 101 сьогодні, 3 січня, проводять відкачування води з присадибних ділянок внаслідок підняття ґрунтових вод.Рятувальники 7 ДПРЧ у Володимирі працюють над відкачуванням води з присадибних ділянок на вулицях Кожедуба, Львівська та Лесі Паєвської Володимирського району.Відкачування проводиться за допомогою спеціального автомобіля.

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