На Волині завтра прощатимуться із Героєм Іваном Козярчуком

На Волині завтра прощатимуться із Героєм Іваном Козярчуком
Завтра, 4 січня, «на щиті» додому повертається солдат Іван Козярчук з Єлізаветина на Волині.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

Як справжній син України, волинянин став на її захист у тяжкі години боротьби, мужньо протистояв ворогу, вірив в Перемогу. Та війна забрала його життя. 27 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу Іван Козярчук загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.

«О 12:00 годині зустрічатимемо траурний кортеж з тілом Героя Івана Козярчука у центрі Рожища. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида», - зазначили у громаді.

Далі траурна процесія слідуватиме до рідної домівки загиблого воїна (с. Єлізаветин, вул. Прилісна, 46), де відбудеться чин відспівування захисника України.

Поховають Героя Івана Козярчука на кладовищі у селищі Дубище.

«Підтримаймо родину у нелегкий час, вшануймо Воїна світла, котрий захищав кожного з нас», - закликають у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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