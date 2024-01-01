На Волині завтра прощатимуться із Героєм Іваном Козярчуком
Сьогодні, 17:02
Завтра, 4 січня, «на щиті» додому повертається солдат Іван Козярчук з Єлізаветина на Волині.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Як справжній син України, волинянин став на її захист у тяжкі години боротьби, мужньо протистояв ворогу, вірив в Перемогу. Та війна забрала його життя. 27 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу Іван Козярчук загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.
«О 12:00 годині зустрічатимемо траурний кортеж з тілом Героя Івана Козярчука у центрі Рожища. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида», - зазначили у громаді.
Далі траурна процесія слідуватиме до рідної домівки загиблого воїна (с. Єлізаветин, вул. Прилісна, 46), де відбудеться чин відспівування захисника України.
Поховають Героя Івана Козярчука на кладовищі у селищі Дубище.
«Підтримаймо родину у нелегкий час, вшануймо Воїна світла, котрий захищав кожного з нас», - закликають у міськраді.
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Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Як справжній син України, волинянин став на її захист у тяжкі години боротьби, мужньо протистояв ворогу, вірив в Перемогу. Та війна забрала його життя. 27 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу Іван Козярчук загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.
«О 12:00 годині зустрічатимемо траурний кортеж з тілом Героя Івана Козярчука у центрі Рожища. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида», - зазначили у громаді.
Далі траурна процесія слідуватиме до рідної домівки загиблого воїна (с. Єлізаветин, вул. Прилісна, 46), де відбудеться чин відспівування захисника України.
Поховають Героя Івана Козярчука на кладовищі у селищі Дубище.
«Підтримаймо родину у нелегкий час, вшануймо Воїна світла, котрий захищав кожного з нас», - закликають у міськраді.
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