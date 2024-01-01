На Волині завтра прощатимуться із Героєм Іваном Козярчуком

Завтра, 4 січня, «на щиті» додому повертається солдатз Єлізаветина на Волині.Про це повідомляє Рожищенська міськрада.Як справжній син України, волинянин став на її захист у тяжкі години боротьби, мужньо протистояв ворогу, вірив в Перемогу. Та війна забрала його життя. 27 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу Іван Козярчукбойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.«О 12:00 годині зустрічатимемо траурний кортеж з тілом Героя Івана Козярчука у центрі Рожища. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида», - зазначили у громаді.Далі траурна процесія слідуватиме до рідної домівки загиблого воїна (с. Єлізаветин, вул. Прилісна, 46), де відбудеться чин відспівування захисника України.Поховають Героя Івана Козярчука на кладовищі у селищі Дубище.«Підтримаймо родину у нелегкий час, вшануймо Воїна світла, котрий захищав кожного з нас», - закликають у міськраді.