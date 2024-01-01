Замість ювілею – похорон: на Волині поховали Героя Юрія Ковальського

Замість ювілею – похорон: на Волині поховали Героя Юрія Ковальського
Із квітами в руках та болем у серцях мешканці Торчинської громади сьогодні, 3 січня, провели в останню путь Героя – капітана Юрія Ковальського.

Про це у фейсбуці повідомляє Торчинська громада.

Юрію Ковальському вчора мало б виповнитися 60 років. А сьогодні рідні, знайомі та незнайомі люди, однокласники провели Героя в останню путь.
Замість ювілею – похорон: на Волині поховали Героя Юрія Ковальського

Довгий час Юрій Ковальський проживав в Торчині. Зростав у інтелігентній сім'ї лікарів. Тут закінчив загальноосвітню школу.
Замість ювілею – похорон: на Волині поховали Героя Юрія Ковальського

Пізніше – одружився. Останнім часом проживав у Торнополі. Там і був призваний на військову службу 30 листопада 2022 року. І, не зважаючи на поважний вік, без вагань взяв у руку зброю, аби захищати українську землю від московської нечисті.
Замість ювілею – похорон: на Волині поховали Героя Юрія Ковальського

Помер Юрій Ковальський 31 грудня 2023 року під час лікування у медичному закладі.
Замість ювілею – похорон: на Волині поховали Героя Юрія Ковальського

Рідні воїна виявили бажання поховати Захисника на кладовищі у Торчині, адже тут похоронені його батьки. Торчин для Юрія Адамовича завжди був рідним містечком. Тому і останній спочинок Герой знайшов саме тут.
Замість ювілею – похорон: на Волині поховали Героя Юрія Ковальського

У пам’яті всіх, хто знав його, він назавжди залишиться доброю, життєрадісною, щирою людиною.

Він вірив в Перемогу України, він її наближав.
Замість ювілею – похорон: на Волині поховали Героя Юрія Ковальського

Героя поховали з почестями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру на місцевому кладовищі.
Замість ювілею – похорон: на Волині поховали Героя Юрія Ковальського

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! У ці гіркі хвилини вся громада розділяє ваш біль. Вічна пам’ять Юрію Адамовичу і всім, хто поклав життя за Україну! Спочивайте з миром, Герої!» - повідомили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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