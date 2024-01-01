На лікуванні зупинилося серце Героя з Волині

Під час лікування обірвалося життя волинського військовослужбовця, офіцераПро це у фейсбуці повідомляє Торчинська громада.Знову страшна звістка сколихнула Торчинську громаду: 31 грудня 2023 року під час лікування помер начальник інженерної служби, капітан Ковальський Юрій Адамович (02.01.1964 року народження), уродженець селища Торчин.Військовослужбовця призвав на військову службу Тернопільський ОМТЦК СП 30 листопада 2022 року.Юрій Ковальський довгий час проживав у Торчині. Тут знайшли свій останній спочинок його батьки. Тому рідні виявили бажання, аби військовослужбовець був похований на кладовищі в Торчині.Завтра, 3 січня, траурний кортедж з тілом Юрія Ковальського вирушить з Луцька орієнтовно об 11:00.Прощання із військовим та похоронна панахида відбудуться у храмі Першомученика й архідиякона Стефана в Торчині. Після цього траурна процесія вирушить до місцевого кладовища.«Просимо усіх жителів громади долучитися і гідно зустріти Воїна-захисника, сформувавши живий коридор вздовж населених пунктів громади та центральної вулиці Торчина. У ці гіркі хвилини щиро розділяємо горе родини. Приносимо щирі співчуття рідним і близьким Захисника та схиляємо голови в глибокій скорботі. Уся Торчинська громада сумує разом з вами... Низький уклін і Слава Герою! Вічна пам'ять!» - зазначили у Торчинській громаді.