Загинув майже 2 роки тому: «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой України Віталій Пархомук
Сьогодні, 16:20
Завтра, 3 січня, до рідної домівки «На щиті» повертається Герой України, волинянин Пархомук Віталій Васильович. Орієнтовний час прибуття: 12.00-13.00 год.
Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
Пархомук Віталій Васильович – військовослужбовець танкового взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Під час вторгнення росії в Україну героїчно виконував свій обов'язок на північних рубежах нашої країни.
"8 березня 2022 року старший солдат Віталій Пархомук під час контрнаступу на противника в районі селища Макарів завдав значних втрат ворогу і героїчно загинув, захищаючи своїх побратимів.
Указом Президента України №127/2022 від 12 березня 2022 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».
Прохання гідно зустріти воїна, створивши «живий коридор» та віддати йому останню шану. Щирі співчуття родині, вічна пам'ять нашому Захиснику", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
Пархомук Віталій Васильович – військовослужбовець танкового взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Під час вторгнення росії в Україну героїчно виконував свій обов'язок на північних рубежах нашої країни.
"8 березня 2022 року старший солдат Віталій Пархомук під час контрнаступу на противника в районі селища Макарів завдав значних втрат ворогу і героїчно загинув, захищаючи своїх побратимів.
Указом Президента України №127/2022 від 12 березня 2022 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».
Прохання гідно зустріти воїна, створивши «живий коридор» та віддати йому останню шану. Щирі співчуття родині, вічна пам'ять нашому Захиснику", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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