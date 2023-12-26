Неймовірна історія: воїна ЗСУ звільнили з полону з допомогою дрону

Військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади визволив із полону побратима з допомогою дрону.Про це у телеграмі повідомив журналіст«Чудова історія порятунку полоненого українського воїна за допомогою дрону!» - зазначив Бутусов.За його інформацією, оператор дрону 95-ї десантно-штурмової бригади з позивним «» вивів побратима, який потрапив у полон до ворога, виявивши наполегливість і кмітливість.«Наш полонений боєць зумів розв'язати руки і ноги в окопі противника, пішовши за дроном, який миготливими вогниками вказував йому правильну дорогу. Дорогою йому зустрівся вцілілий російський солдат, але тут дрон знову прийшов на допомогу: скинув гранату і поранив окупанта», - йдеться у повідомленні.