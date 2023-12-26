Неймовірна історія: воїна ЗСУ звільнили з полону з допомогою дрону

Неймовірна історія: воїна ЗСУ звільнили з полону з допомогою дрону
Військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади визволив із полону побратима з допомогою дрону.

Про це у телеграмі повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Чудова історія порятунку полоненого українського воїна за допомогою дрону!» - зазначив Бутусов.

За його інформацією, оператор дрону 95-ї десантно-штурмової бригади з позивним «Кевін» вивів побратима, який потрапив у полон до ворога, виявивши наполегливість і кмітливість.

«Наш полонений боєць зумів розв'язати руки і ноги в окопі противника, пішовши за дроном, який миготливими вогниками вказував йому правильну дорогу. Дорогою йому зустрівся вцілілий російський солдат, але тут дрон знову прийшов на допомогу: скинув гранату і поранив окупанта», - йдеться у повідомленні.


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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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