Судять чоловіка, який розстріляв сплячих батька і сина із тероборони Волині

вбивстві двох військовослужбовців Волинської тероборони, продовжить перебувати під вартою.



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Обвинуваченому в умисному вбивстві двох військовослужбовців 100-ої бригади ТРО, 48-річного батька Михайла Куцика і 26-річного сина Олександра Куцика, продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Як сказано в ухвалі Старовижівського районного суду області, солдат залишатиметься під вартою в Луцькому слідчому ізоляторі до 9 лютого 2024 року без права внесення застави.



Умисне вбивство батька та сина: деталі кримінальної справи



Як відомо з судових засідань, солдат однієї з військових частин Волинської області 16 січня 2023 року о третій годині ночі розстріляв двох добровольців із 100-ої бригади ТрО.



Молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння увійшов до приміщення бліндажа, де ночували батько й син, 48-річний Михайло Куцик і 26-річний Олександр Куцик, та вистрілив у них із ручного кулемета. Обидва військові загинули на місці події.



У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, яка здійснює обвинувачення в суді, зазначали, що молодший сержант мав довготривалі особисті неприязні взаємини.



Як і де розглядають справу



Розгляд справи про умисне вбивство військових розпочав Ратнівський районний суд 5 квітня 2023 року. Тоді один із суддів оголосив про самовідвід.



Потому Волинський апеляційний суд переніс справу на розгляд в Старовижівський районний суд.



З квітня до грудня 2023 року тривали судові експертизи, проводилися судові засідання в закритому режимі, зокрема в режимі відеозв'язку брали покази свідків військовослужбовців військової частини, де служить обвинувачений.



Наразі розгляд кримінальної справи триває. Підсудному військовому з Ковеля за умисне вбивство загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.



Дружина та матір загиблих військових Оксана Куцик раніше коментувала, що родичі обвинуваченого лише за два місяці після трагедії попросили в неї вибачення, однак вона наполягала на його довічному ув'язненні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Солдат, якого підозрюють у, продовжить перебувати під вартою.Про це повідомляє Суспільне Обвинуваченому в умисному вбивстві двох військовослужбовців 100-ої бригади ТРО, 48-річного батькаі 26-річного сина, продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Як сказано в ухвалі Старовижівського районного суду області, солдат залишатиметься під вартою в Луцькому слідчому ізоляторі до 9 лютого 2024 року без права внесення застави.Як відомо з судових засідань, солдат однієї з військових частин Волинської області 16 січня 2023 року о третій годині ночі розстріляв двох добровольців із 100-ої бригади ТрО.Молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння увійшов до приміщення бліндажа, де ночували батько й син, 48-річний Михайло Куцик і 26-річний Олександр Куцик, та вистрілив у них із ручного кулемета. Обидва військові загинули на місці події.У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, яка здійснює обвинувачення в суді, зазначали, що молодший сержант мав довготривалі особисті неприязні взаємини.Розгляд справи про умисне вбивство військових розпочав Ратнівський районний суд 5 квітня 2023 року. Тоді один із суддів оголосив про самовідвід.Потому Волинський апеляційний суд переніс справу на розгляд в Старовижівський районний суд.З квітня до грудня 2023 року тривали судові експертизи, проводилися судові засідання в закритому режимі, зокрема в режимі відеозв'язку брали покази свідків військовослужбовців військової частини, де служить обвинувачений.Наразі розгляд кримінальної справи триває. Підсудному військовому з Ковеля за умисне вбивство загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.Дружина та матір загиблих військовихраніше коментувала, що родичі обвинуваченого лише за два місяці після трагедії попросили в неї вибачення, однак вона наполягала на його довічному ув'язненні.

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