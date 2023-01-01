Почали розгляд справи про вбивство батька і сина з тероборони Волині товаришем по службі. ВІДЕО





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Згідно з інформацією слідства, молодший сержант, котрий наразі перебуває на лаві підсудних, 16 січня цього року в стані алкогольного сп’яніння увійшов до приміщення бліндажа, де ночували бійці, та вистрелив із ручного кулемета майже десяток пострілів у одного солдата та ще кілька – в іншого.



Справу на підготовчому засіданні мала розглядати колегія суддів, але суддя Василь Лях оголосив про самовідвід через конфлікт інтересів. З його слів, 16 січня, після того, як сталося це вбивство, у слідчих діях брав участь як адвокат його зять.



Після обговорення у нарадчій кімнаті колегія ратнівських суддів оголосила, що зробити перерозподіл немає можливості, оскільки в суді зараз працює лише троє суддів. "Недостатньо суддів, щоб утворити новий правомочний склад суду, тому мною підписано подання про визначення підсудності", – сказав суддя Василь Лях.



Надалі цю справу скеровують до Волинського апеляційного суду, який визначить подальший суд, що розглядатиме кримінальну справу. Обвинуваченому солдату загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.



Отримати коментар від прокурора Олега Філончука не вдалося – той відмовився. Також журналісти намагалося поспілкуватися з обвинуваченим у цій справі, проте його дружина та родичі відмовилися від будь-яких коментарів та заборонили їх фотографувати.



Як розповіла кореспонденту дружина та матір загиблих військових Оксана Куцик, родичі обвинуваченого лише сьогодні попросили вибачення. Жінка каже: 5 квітня – 80 днів від дня загибелі її рідних, чоловіка та сина.



"Сьогодні вперше підійшла дружина вбивці і хотіла попросити в мене вибачення. Вона – не винна, вона не повинна просити в мене пробачення. Я наполягаю на тому, що винний має сидіти, в нього має бути довічне ув’язнення. Він забрав моїх найдорожчих. Він не мав цього робити", – сказала жінка.



Оксана Куцик зазначила: солдат повинен відповідати за скоєне, тому сподівається на максимально справедливе рішення суду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ратнівському районному суді 5 квітня почали розгляд справи про вбивство двох військовослужбовців 100-ої окремої бригади територіальної оборони, 48-річного батька та 26-річного сина.Про це повідомляє Суспільне Згідно з інформацією слідства, молодший сержант, котрий наразі перебуває на лаві підсудних, 16 січня цього року в стані алкогольного сп’яніння увійшов до приміщення бліндажа, де ночували бійці, та вистрелив із ручного кулемета майже десяток пострілів у одного солдата та ще кілька – в іншого.Справу на підготовчому засіданні мала розглядати колегія суддів, але суддя Василь Лях оголосив про самовідвід через конфлікт інтересів. З його слів, 16 січня, після того, як сталося це вбивство, у слідчих діях брав участь як адвокат його зять.Після обговорення у нарадчій кімнаті колегія ратнівських суддів оголосила, що зробити перерозподіл немає можливості, оскільки в суді зараз працює лише троє суддів. "Недостатньо суддів, щоб утворити новий правомочний склад суду, тому мною підписано подання про визначення підсудності", – сказав суддя Василь Лях.Надалі цю справу скеровують до Волинського апеляційного суду, який визначить подальший суд, що розглядатиме кримінальну справу. Обвинуваченому солдату загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.Отримати коментар від прокурора Олега Філончука не вдалося – той відмовився. Також журналісти намагалося поспілкуватися з обвинуваченим у цій справі, проте його дружина та родичі відмовилися від будь-яких коментарів та заборонили їх фотографувати.Як розповіла кореспонденту дружина та матір загиблих військових Оксана Куцик, родичі обвинуваченого лише сьогодні попросили вибачення. Жінка каже: 5 квітня – 80 днів від дня загибелі її рідних, чоловіка та сина."Сьогодні вперше підійшла дружина вбивці і хотіла попросити в мене вибачення. Вона – не винна, вона не повинна просити в мене пробачення. Я наполягаю на тому, що винний має сидіти, в нього має бути довічне ув’язнення. Він забрав моїх найдорожчих. Він не мав цього робити", – сказала жінка.Оксана Куцик зазначила: солдат повинен відповідати за скоєне, тому сподівається на максимально справедливе рішення суду.

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