У селі на Волині двоє дітей отруїлися димом від котла





Про це повідомляє ІА Волинські Новини.



Як розповів у коментарі керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль, внаслідок задимлення продуктами горіння отруїлося двоє дітей – 1 рік та 2,5 року. В обох постраждалих малюків – підвищена температура, вони були у в’ялому стані.



Медики швидкої з Ківерців, які прибули на місце, відвезли обох дітей в обласну дитячу лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Озеро Луцького району близько 17 години у приватному будинку задимівся твердопаливний котел.Про це повідомляєЯк розповів у коментарі керівник обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок задимлення продуктами горіння отруїлося двоє дітей – 1 рік та 2,5 року. В обох постраждалих малюків – підвищена температура, вони були у в’ялому стані.Медики швидкої з Ківерців, які прибули на місце, відвезли обох дітей в обласну дитячу лікарню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію