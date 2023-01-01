У селі на Волині двоє дітей отруїлися димом від котла
Сьогодні, 21:32
У селі Озеро Луцького району близько 17 години у приватному будинку задимівся твердопаливний котел.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини.
Як розповів у коментарі керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль, внаслідок задимлення продуктами горіння отруїлося двоє дітей – 1 рік та 2,5 року. В обох постраждалих малюків – підвищена температура, вони були у в’ялому стані.
Медики швидкої з Ківерців, які прибули на місце, відвезли обох дітей в обласну дитячу лікарню.
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Про це повідомляє ІА Волинські Новини.
Як розповів у коментарі керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль, внаслідок задимлення продуктами горіння отруїлося двоє дітей – 1 рік та 2,5 року. В обох постраждалих малюків – підвищена температура, вони були у в’ялому стані.
Медики швидкої з Ківерців, які прибули на місце, відвезли обох дітей в обласну дитячу лікарню.
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