Понад 45 тисяч гривень збитків: судитимуть волинянку за продаж черемші

Понад 45 тисяч гривень збитків: судитимуть волинянку за продаж черемші
На Волині судитимуть жінку, яка продавала на стихійному ринку черемшу. Рослина занесена до Червоної книги України.

Про це розповів Суспільному заступник начальника відділу природно-заповідного фонду та лісів Держекоінспекції області Юрій Джам.

Збитки, які за даними екологів, завдала продавчиня – понад 45 тисяч гривень.

Продаж черемші виявили на привокзальній площі в Ковелі 31 березня фахівці екологічної інспекції області та поліцейські. У продавчині, каже Юрій Джам, вилучили 750 рослин.

На ковельчанку правоохоронці склали протокол за ч.2 статті 90 КУпАП, що передбачає від 510 до 850 гривень штрафу за знищення рідкісних рослин. Як зазначено в українському законодавстві, компенсація за кожну зірвану стеблину черемші становить 62 гривні. Наразі матеріали справи направили до суду.

Рейд у рамках операції «Первоцвіт 2023», розповіли в Державній екологічній інспекції у Волинській області, проводили з 27 березня до 2 квітня у Ковелі, Камінь-Каширському, Любомлі та селищі Любешів.

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Теги: черемша, Луцьк, продаж, суд
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