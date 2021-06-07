Понад 45 тисяч гривень збитків: судитимуть волинянку за продаж черемші





Про це розповів Юрій Джам.



Збитки, які за даними екологів, завдала продавчиня – понад 45 тисяч гривень.



Продаж черемші виявили на привокзальній площі в Ковелі 31 березня фахівці екологічної інспекції області та поліцейські. У продавчині, каже Юрій Джам, вилучили 750 рослин.



На ковельчанку правоохоронці склали протокол за ч.2 статті 90 КУпАП, що передбачає від 510 до 850 гривень штрафу за знищення рідкісних рослин. Як зазначено в українському законодавстві, компенсація за кожну зірвану стеблину черемші становить 62 гривні. Наразі матеріали справи направили до суду.



Рейд у рамках операції «Первоцвіт 2023», розповіли в Державній екологічній інспекції у Волинській області, проводили з 27 березня до 2 квітня у Ковелі, Камінь-Каширському, Любомлі та селищі Любешів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судитимуть жінку, яка продавала на стихійному ринку черемшу. Рослина занесена до Червоної книги України.Про це розповів Суспільному заступник начальника відділу природно-заповідного фонду та лісів Держекоінспекції областіЗбитки, які за даними екологів, завдала продавчиня – понад 45 тисяч гривень.Продаж черемші виявили на привокзальній площі в Ковелі 31 березня фахівці екологічної інспекції області та поліцейські. У продавчині, каже Юрій Джам, вилучили 750 рослин.На ковельчанку правоохоронці склали протокол за ч.2 статті 90 КУпАП, що передбачає від 510 до 850 гривень штрафу за знищення рідкісних рослин. Як зазначено в українському законодавстві, компенсація за кожну зірвану стеблину черемші становить 62 гривні. Наразі матеріали справи направили до суду.Рейд у рамках операції «Первоцвіт 2023», розповіли в Державній екологічній інспекції у Волинській області, проводили з 27 березня до 2 квітня у Ковелі, Камінь-Каширському, Любомлі та селищі Любешів.

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