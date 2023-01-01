Погода на завтра, 6 квітня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 6 квітня, у Луцьку та Волинській області
У четвер, 6 квітня, на Волині очікується хмарність, вночі сніг та мокрий сніг, вдень мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 6-8° тепла.

За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний дощ зі снігом, удень - сильний дощ, який протягом тієї половини дня, що залишилася, буде поступово слабшати.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +8°.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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