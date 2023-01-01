Погода на завтра, 6 квітня, у Луцьку та Волинській області

У четвер, 6 квітня, на Волині очікується хмарність, вночі сніг та мокрий сніг, вдень мокрий сніг та дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 6-8° тепла.За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний дощ зі снігом, удень - сильний дощ, який протягом тієї половини дня, що залишилася, буде поступово слабшати.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +8°.