У Луцьку запрацював проєкт «Великодня майстерня»

У Луцьку запрацював проєкт «Великодня майстерня»
Сьогодні, 5 квітня, відбулось урочисте відкриття традиційного мистецького проєкту “Великодня майстерня”.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Цьогоріч проєкт має особливий характер, адже в країні триває війна. Ворог усіма силами намагається знищити український народ: нашу мову, традиції та культуру. Тому сьогодні важливо, як ніколи відроджувати та плекати власні традиції. Надавати їм важливого сенсу та знайомити нові покоління українців із самобутньою культурою нашого народу.

“Великодня майстерня” організована спеціалістами департаменту культури у співпраці з працівниками департаменту освіти та представниками народного мистецтва України.

Творчий проєкт триватиме до 12 квітня. Впродовж цих днів відбуватимуться майстер-класи, де майстри народної творчості ділитимуться секретами писанкарства та виготовленням великодньої атрибутики. Також відбуватимуться благодійні майстер-класи.
У Луцьку запрацював проєкт «Великодня майстерня»
У Луцьку запрацював проєкт «Великодня майстерня»
У Луцьку запрацював проєкт «Великодня майстерня»


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Теги: Луцьк, великодня майстерня
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