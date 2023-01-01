Командир волинської бригади Олександр Охріменко зустрівся із сім’ями загиблих військових у Володимирі

Олександр Охріменко. Головна мета приїзду – зустріч із сім’ями загиблих воїнів.



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Захід відбувся у приміщенні Культурно-мистецького центру. Разом з командиром був і міський голова Володимира Ігор Пальонка.



Зустріч була із родинами військовослужбовців, які загинули, віддавши своє життя, захищаючи Україну. А також із сім’ями, члени яких зникли безвісти або перебувають у ворожому полоні.



“Зустріч була дуже непростою, але все-таки командир свідомо пішов на цей крок, щоб підтримати рідних. Людям вдалося пояснити ситуацію. Деякі питання він взяв у роботу, оскільки є деякі непорозуміння між нашими службами. Але, як на мене, це дуже корисна зустріч, на яку прибули як місцеві жителі, так і з Київської, з Харківської, Рівненської, Вінницької, Львівської, Волинської та інших областей. З тих населених пунктів, звідки служать військові у бригаді.



Я з командиром також мав можливість поспілкуватися про потреби бригади”, – зазначив Ігор Пальонка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 31-го березня у Володимир із фронту прибув командир 14 Окремої механізованої бригади імені князя Романа великого полковник. Головна мета приїзду – зустріч із сім’ями загиблих воїнів.Про це пише БУГ Захід відбувся у приміщенні Культурно-мистецького центру. Разом з командиром був і міський голова ВолодимираЗустріч була із родинами військовослужбовців, які загинули, віддавши своє життя, захищаючи Україну. А також із сім’ями, члени яких зникли безвісти або перебувають у ворожому полоні.“Зустріч була дуже непростою, але все-таки командир свідомо пішов на цей крок, щоб підтримати рідних. Людям вдалося пояснити ситуацію. Деякі питання він взяв у роботу, оскільки є деякі непорозуміння між нашими службами. Але, як на мене, це дуже корисна зустріч, на яку прибули як місцеві жителі, так і з Київської, з Харківської, Рівненської, Вінницької, Львівської, Волинської та інших областей. З тих населених пунктів, звідки служать військові у бригаді.Я з командиром також мав можливість поспілкуватися про потреби бригади”, – зазначив Ігор Пальонка.

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