Командир волинської бригади Олександр Охріменко зустрівся із сім’ями загиблих військових у Володимирі

Командир волинської бригади Олександр Охріменко зустрівся із сім’ями загиблих військових у Володимирі
31-го березня у Володимир із фронту прибув командир 14 Окремої механізованої бригади імені князя Романа великого полковник Олександр Охріменко. Головна мета приїзду – зустріч із сім’ями загиблих воїнів.

Про це пише БУГ.

Захід відбувся у приміщенні Культурно-мистецького центру. Разом з командиром був і міський голова Володимира Ігор Пальонка.

Зустріч була із родинами військовослужбовців, які загинули, віддавши своє життя, захищаючи Україну. А також із сім’ями, члени яких зникли безвісти або перебувають у ворожому полоні.

“Зустріч була дуже непростою, але все-таки командир свідомо пішов на цей крок, щоб підтримати рідних. Людям вдалося пояснити ситуацію. Деякі питання він взяв у роботу, оскільки є деякі непорозуміння між нашими службами. Але, як на мене, це дуже корисна зустріч, на яку прибули як місцеві жителі, так і з Київської, з Харківської, Рівненської, Вінницької, Львівської, Волинської та інших областей. З тих населених пунктів, звідки служать військові у бригаді.

Я з командиром також мав можливість поспілкуватися про потреби бригади”, – зазначив Ігор Пальонка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Командир волинської бригади Олександр Охріменко зустрівся із сім’ями загиблих військових у Володимирі
Сьогодні, 19:30
Сили оборони України відбили 40 атак ворога
Сьогодні, 19:11
На «Ягодині» зроблять безкоштовний Wі-Fі
Сьогодні, 18:19
На честь загиблого Героя Костянтина Мрочка з Волині назвали вино в Ізраїлі
Сьогодні, 17:54
У Луцьку попрощалися із трьома загиблими Героями. ФОТО
Сьогодні, 17:33
Схожі новини
На Волині придбали й передали в зону бойових дій 20 квадрокоптерів На Волині придбали й передали в зону бойових дій 20 квадрокоптерів
Сьогодні, 14:44
На Донеччині загинув Герой з Волині Іван Герасимюк На Донеччині загинув Герой з Волині Іван Герасимюк
Сьогодні, 13:50
У Луцьку попрощалися з загиблими на Донеччині Олегом Хрищуком і Тарасом Брайловським У Луцьку попрощалися з загиблими на Донеччині Олегом Хрищуком і Тарасом Брайловським
Сьогодні, 13:40
Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Сергієм Неродою Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Сергієм Неродою
Сьогодні, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Командир волинської бригади Олександр Охріменко зустрівся із сім’ями загиблих військових у Володимирі
Сьогодні, 19:30
 0
Сили оборони України відбили 40 атак ворога
Сьогодні, 19:11
 0
На «Ягодині» зроблять безкоштовний Wі-Fі
Сьогодні, 18:19
 0
На честь загиблого Героя Костянтина Мрочка з Волині назвали вино в Ізраїлі
Сьогодні, 17:54
 0
У Луцьку попрощалися із трьома загиблими Героями. ФОТО
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8