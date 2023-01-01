На «Ягодині» зроблять безкоштовний Wі-Fі

На «Ягодині» зроблять безкоштовний Wі-Fі
До кінця квітня на пункті пропуску «Ягодин» запрацює безкоштовний Wi-Fi.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Зазначається, що безкоштовний Wi-Fi скоро стане доступним в пунктах пропуску на західному кордоні.

«Подорожуючі через пункт пропуску «Шегині» вже сьогодні (5 квітня. - авт.) мають можливість користуватися якісним Інтернетом, приєднавшись до мережі», - наголосили у дописі.

До кінця квітня високошвидкісним Wi-Fi планують забезпечити пункти пропуску «Краківець», «Рава-Руська», «Ягодин», «Порубне», «Красноїльськ» та «Дяківці», а згодом – ще 18 автомобільних пунктів пропуску на ділянках західного кордону.


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Теги: Ягодин, безкоштовний Wі-Fі
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