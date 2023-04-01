У Луцьку попрощалися із трьома загиблими Героями. ФОТО

Мешканці Луцької громади провели в останню дорогу трьох військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російським агресором. У Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку сьогодні, 5 квітня, відспівалита, а в храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка –Про це повідомили у Луцькраді.Лучанин Олег Хрищук, 18.04.1981 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду номер обслуги 1-го гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки. Загинув 01.04.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області.Лучанин Тарас Брайловський (05.08.1981 р. н.) був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти. Загинув 01.04.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області.Лучанин Ігор Дзіх, 30.01.1977 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду навідника кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки. Загинув 01.04.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.“Сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу наших героїв – людей, які віддали своє життя за нас із вами, – сказав у скорботній промові протоієрей Юрій Близнюк. – Про це ніколи не можна забувати. Перший наш святий обов’язок – за них молитися. Другий – пам’ятати їхні родини і підтримувати. Третій – об’єднатися і всіма силами разом наближати перемогу. Тому що сьогодні багато говориться про майбутній наступ і перемогу. Але на війні не буває все легко і просто. Не буває так, що ми сказали і ворог втік. Ні. Ціна нашої перемоги, на жаль, буде дуже висока. Тому кожен вже зараз повинен робити з неї свій внесок. Інакше в цій війні нам доведеться заплати ще більшу ціну. А ті, хто сьогодні пішов на небеса, цього би не хотіли”.До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися також заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк та секретар Луцької міської ради Юрій Безп’ятко.Олега Хрищука та Тараса Брайловського поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа. Ігоря Дзіха похоронили на місцевому цвинтарі в селі Полонка.