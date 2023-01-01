На честь загиблого Героя Костянтина Мрочка з Волині назвали вино в Ізраїлі

Костянтин Мрочко з Благодатного заклав виноградник на фермі в Ізраїлі, де він працював. Вино з першого врожаю назвали на честь Констянтина, Героя який загинув у бою з окупантом.



Про це розповіла його мати Алла Євгенівна, пише



Костянтин загинув під Києвом 8-го березня 2022 року. Посмертно йому присвоєно звання Герой України й удостоєно орденом «Золота зірка». 31-го березня 2023 року у річницю звільнення Бучі Президент Володимир Зеленський вручив орден рідним Героя.



Костянтин 4,5 роки працював на органічній фермі в Ізраїлі, де заклав виноградник, доглядав за ним, плекав. За цей час він з власниками ферми та працівниками стали друзями, проводили разом багато часу. Костянтин навіть радив завести на фермі пасіку та курей, допомагав порадами у веденні господарства.



До повномасштабного вторгнення він мав їхати на збір першого врожаю винограду, на жаль, не судилось. Загибель Костянтина стала великою втратою для всіх, хто його знав.



“Коли твоє серце наповнене добром і любов’ю, це назавжди залишає слід в душах людей, яких ти знаєш і які знають тебе. Де б ти не був, у якому б куточку світу не перебував, незалежно від національності, приналежності до релігії…Бо любов, доброта і порядність – це ті людські якості, які цінуються всюди, на всій земній кулі”, – написала його Алла Євгенівна.



Переклад:



“Це рожеве вино «Костя» присвячене пам’яті нашого дорогого друга Кості Мрочка. Костя був опорою нашої органічної ферми «Лев-Адам», сильною людиною з великим серцем і неперевершеною майстерністю. Коли під час російсько-української війни 2022 року Костя повернувся на батьківщину, в Україну, аби возз’єднатися з сім’єю, він пішов добровольцем до української армії, щоб захищати свою країну. На жаль, він загинув у бою при обороні Києва і був посмертно нагороджений Президентом України медаллю Пошани за надзвичайну хоробрість. Усі оточуючі Костею захоплювалися, а він, у свою чергу, захоплювався нами: народом Ізраїлю та його Краєм. Разом із молоддю, яка працювала на фермі, Костя закладав виноградники, з яких вироблялося це вино Rose. На жаль, Костя ніколи не мав привілею насолодитися ним. Пам’ять про його міцні руки і ніжне серце живе в цьому вині, в його неповторному освіжаючому смаку”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4,5 роки томуз Благодатного заклав виноградник на фермі в Ізраїлі, де він працював. Вино з першого врожаю назвали на честь, Героя який загинув у бою з окупантом.Про це розповіла його матипише БУГ Костянтин загинув під Києвом 8-го березня 2022 року. Посмертно йому присвоєно звання Герой України й удостоєно орденом «Золота зірка». 31-го березня 2023 року у річницю звільнення Бучі Президент Володимир Зеленський вручив орден рідним Героя.Костянтин 4,5 роки працював на органічній фермі в Ізраїлі, де заклав виноградник, доглядав за ним, плекав. За цей час він з власниками ферми та працівниками стали друзями, проводили разом багато часу. Костянтин навіть радив завести на фермі пасіку та курей, допомагав порадами у веденні господарства.До повномасштабного вторгнення він мав їхати на збір першого врожаю винограду, на жаль, не судилось. Загибель Костянтина стала великою втратою для всіх, хто його знав.“Коли твоє серце наповнене добром і любов’ю, це назавжди залишає слід в душах людей, яких ти знаєш і які знають тебе. Де б ти не був, у якому б куточку світу не перебував, незалежно від національності, приналежності до релігії…Бо любов, доброта і порядність – це ті людські якості, які цінуються всюди, на всій земній кулі”, – написала його Алла Євгенівна.Переклад:“Це рожеве вино «Костя» присвячене пам’яті нашого дорогого друга Кості Мрочка. Костя був опорою нашої органічної ферми «Лев-Адам», сильною людиною з великим серцем і неперевершеною майстерністю. Коли під час російсько-української війни 2022 року Костя повернувся на батьківщину, в Україну, аби возз’єднатися з сім’єю, він пішов добровольцем до української армії, щоб захищати свою країну. На жаль, він загинув у бою при обороні Києва і був посмертно нагороджений Президентом України медаллю Пошани за надзвичайну хоробрість. Усі оточуючі Костею захоплювалися, а він, у свою чергу, захоплювався нами: народом Ізраїлю та його Краєм. Разом із молоддю, яка працювала на фермі, Костя закладав виноградники, з яких вироблялося це вино Rose. На жаль, Костя ніколи не мав привілею насолодитися ним. Пам’ять про його міцні руки і ніжне серце живе в цьому вині, в його неповторному освіжаючому смаку”.

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